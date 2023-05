Faire Kaffeetafel in Bad Herrenalb sammelt für den guten Zweck

Auf 50 Metern soll es an Christi Himmelfahrt in Bad Herrenalb wieder Kaffee, Tee und Backwerk geben. Der Erlös geht an den Tafelladen der Stadt.

Eine 50 Meter lange Kaffeetafel wird es am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), ab 14.30 Uhr in der Klosterstraße von Bad Herrenalb geben. Die Fairtrade-Gruppe der Stadt Bad Herrenalb serviert dort Kaffee, Tee, Erdbeerkuchen und anderes Backwerk. Der Erlös geht an den Tafelladen Bad Herrernalb, der eine Außenstelle der Ettlinger Tafel ist.

Mit dieser großen Aktion werben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Fairtrade-Gruppe für einen gerechten Welthandel (englisch: fair trade). Der ausgeschenkte Kaffee und der Tee stammen von kleinbäuerlichen Betrieben. Zertifizierte Handelsgesellschaften garantieren den Produzenten auskömmliche Priese und Unterstützung bei Sozialprojekten. Im Gegenzug fordern und überwachen die Handelsgesellschaften eine Produktion ohne die Ausbeutung von Mensch und Natur.

Bad-Herrenalb trägt seit 2012 den Titel „Fairtrade-Stadt“

Waren, die so auf den Markt kommen, tragen ein Fairtrade-Siegel. Da in Bad Herrenalb die Stadtverwaltung, die Kirchen, die Schulen, zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Vereine faire Handelsbeziehungen durch den Kauf gesiegelter Produkte aktiv unterstützen, hat Bad Herrenalb im Jahr 2012 den Titel „Fairtrade-Stadt“ verliehen bekommen.

Um den Titel zu behalten, muss diese breite gesellschaftliche Unterstützung regelmäßig, sprich alle zwei Jahre, nachgewiesen werden. Das ist zum wiederholten Male gelungen – zuletzt im April vergangenen Jahres. Während der Corona-Pandemie war keine Kaffeetafel möglich, davor war sie mehrfach ein großer Erfolg und es blieb kaum ein Platz frei.

Die faire Kaffeetafel wird in der Klosterstraße vom Torbogen am Rathausplatz bis zur Klosterscheuer aufgebaut. Zur Unterhaltung singt Ana Gjan aus Bad Herrenalb-Bernbach Balladen und andere bekannte Lieder. Sie begleitet sich selbst auf der Gitarre. Sollte das Wetter am 18. Mai schlecht sein, wird die Veranstaltung auf Sonntag, 21. Mai, verschoben.