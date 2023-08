Falkensteinschule in Bad Herrenalb bekommt bunten Pausenhof

Bei einer Wochenendaktion des Fördervereins verschönern Kindern und Eltern den Schulhof der Falkensteinschule in Bad Herrenalb.

Saartje Brockmans, Vorsitzende des Fördervereins Falkensteinschule Bad Herrenalb, ist glücklich über den nun bunt gestalteten Pausenhof: „Ich bin froh, dass wir einen Wunsch der Kinder umsetzen konnten.

Der Pausenhof hat bisher etwas traurig ausgesehen, aber ich freue mich, dass die gemalten Spiele den Schulhof jetzt so schön bunt machen.“ Mit insgesamt 26 fleißigen Helferinnen und Helfern und kreativen Händen von Kindern und Eltern hat der Verein den Pausenhof der Falkensteinschule in Bad Herrenalb mit bemalten Hüpfspiel-Vorlagen bereichert.

„Den Gründungsmitgliedern des Fördervereins der Falkensteinschule Bad Herrenalb ist es ein großes Anliegen, dass nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Kinder und Eltern mitdenken und mitbestimmen können“, so Brockmans, die im Sommer 2022 ein Partizipationsprojekt startete.

Eltern können in Online-Befragung Wünsche formulieren

Hierzu besuchten jeweils zwei Vertreter des Vereins die Schulklassen, um die Ideen der Kinder zu sammeln. In mehreren Schritten werden die Kinder dabei begleitet, ihre Traumschule in Bild oder Schrift darzustellen“, berichtet die Vorsitzende.

Neben den Kindern konnten auch die Eltern mittels einer Online-Befragung ihre Anregungen und Wünsche formulieren. „Dabei haben wir wertvolle Beiträge erhalten, die wir in unsere Entscheidungsfindung einbeziehen konnten“, erklärt Brockmanns, die das Partizipationsprojekt als Start für weitere Projekte in der Zukunft sieht.

Mit der Gestaltung des Schulhofes ist nun das erste Wunschprojekt bereits in Erfüllung gegangen und Brockmans dank allen Helfern, „ohne deren Hilfe es nicht möglich gewesen wäre, an einem Tag ein so tolles Ergebnis für die Kinder zu erzielen.“

Hoch motiviert wurde von 7.30 bis 16 Uhr der Schulhof mit Unterstützung von Malermeister Matthias Wacker in eine Outdoormalerwerkstatt verwandelt. Die Eltern wurden in Zweiergruppen eingeteilt und von den Kindern unterstützt, um zunächst mit Kreide die Spiele vorzuzeichnen. Anschließend wurden diese Flächen mit bunten Farben ausgemalt.

Ich finde es gut, dass ich mitgeholfen habe. Ich bin auch stolz drauf. Alisa Perschka

Schülerin

„Für alle Helfer wurden Getränke und Kleinigkeiten zu Essen besorgt und zwischendurch gab es auch ein Eis zur Motivation“, berichtet die Organisatorin, die sich über die Kommentare der Kinder freut.

„Ich finde es gut, dass ich mitgeholfen habe. Ich bin auch stolz drauf. Und ich finde es richtig schön“, erklärt die achtjährige Alisa Perschka. Der siebenjährige Jacob Volz hatte mit seinem Freund Alessio viel Spaß und fand es „echt cool, die Kästchen der Buchstabenschnecke zu streichen.“

Paten spenden bei Leseprojekt für das Grüne Klassenzimmer

Aus diesem Partizipationsprojekt wurde das „Grüne Klassenzimmer“ entwickelt. „Das ist ein Lernort im Freien, bei dem die Kinder, geschützt vor der Sonne, direkt in der Natur lernen können“, berichtet Brockmanns über ihre Vision, für die sie bereits im Frühjahr ein Sponsorenlesen organisiert hat. „Es wurden jede Menge Seiten gelesen und pro Seite gab es eine Spende in freiwilliger Höhe von Verwandten, Freunden und wen die Kinder sonst noch so als Sponsor gewinnen konnten.“

Insgesamt wurde so durch die Kinder eine Summe von knapp 5.770 Euro zusammengetragen „Diese super Leistung haben lokale Firmen um weitere 2.350 Euro ergänzt, sodass wir nun ein großartiges Startbudget für das Grüne Klassenzimmer haben.“ Für Mai 2024 ist die Umsetzung des Projekts geplant, sodass noch genügend Zeit verbleibt, um weitere Gelder zu sammeln.