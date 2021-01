„Warum in die Ferne schweifen? Sieh das Gute liegt so nah.“ Angelehnt an Goethes Vierzeiler entwickelte das wanderfreudige Ehepaar Elke und Michael Hoppe aus Bad Herrenalb vor sechs Jahren als Ideengeber und ehrenamtliche Gestalter den „Gaistäler Fragenweg“, der als Spaziergang mit Denksportaufgaben Menschen in die Siebentälerstadt zieht.

„Wandern bietet Ausgleich und die perfekte Balance“, betont Michael Hoppe, der bei seinen Spaziergängen in und um Bad Herrenalb auf die Idee gekommen ist, „Menschen in allen Altersgruppen für die herrliche Luft zu begeistern, die bereits die Mönche im Mittelalter als löblich beschrieben haben.“

Ehepaar bekam Unterstützung bei der Beschilderung

Mit seiner Frau Elke hat er den attraktiven Themenpfad mit einer Ziege als Leitfigur entwickelt, der „selbst mit wenig Kondition in knapp eineinhalb Stunden vom Klosterareal ins Gaistal und zurück zu bewältigen ist.“ Tatkräftige Unterstützung gab es von Hans-Michael Rappold und Sascha Ott.

„Die Idee fand ich fantastisch“, betont auch Namensvetter Michael Rappold, der dem Ehepaar bei der Erstbeschilderung des Weges zur Seite stand und zur Anbringung der Schilder in knapp zwei Metern Höhe eine Halterung entwickelte, um beschädigte Schilder problemlos auszutauschen. Denn als Paten des Weges achtet das Ehepaar Hoppe stets akribisch auf eine perfekte Ausschilderung und darauf, dass kein wucherndes Laub die Schilder an den Bäumen verdeckt.

Die Ziege führt den Wanderer

Der Rundweg startet im Klosterareal. Direkt neben dem steinernen Herrenalber Mönch ist der Hinweis zu lesen: „Hier beginnt der Fragenweg – Folgen Sie den Schildern mit der Ziege.“ Von hier führt der Themenweg über den Predigerweg ins Gaistal, dort über den Gaisbach und am Badwegle wieder zurück in die Kurstadt. Rückblickend erinnert sich Hoppe: „Die lustige Ziege fand im Rathaus große Zustimmung, so dass der Weg in enger Zusammenarbeit mit der Touristik und dem Bauhof realisiert werden konnte.“

Heimatverbunden kreierten die für das passende „zu Hause-Gefühl“ eine vergnügt dreinschauende Ziege, die als Leitfigur mit Denksportaufgaben die Wanderer ins Gaistal führt. Der Blick wird dabei nicht nur auf die Besonderheiten der Natur gelenkt. Unterhaltsame Fragen wie „Welcher Tor arbeitet auch im Wald?“ lockt den Wanderer zum jeweils nächsten Schild, auf dem nicht nur eine neue Frage, sondern auch die Lösung der vorhergehenden Aufgabe zu finden ist. Und alles Schritt für Schritt und im eigenen Tempo und Rhythmus.