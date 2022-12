Senioren haben Bleibe

Gefahr gebannt: Park-Wohnstift in Bad Herrenalb ist nun leer

Die am Ende gefährliche Wohnsituation nach Einstellung des Betriebs im Park-Wohnstift in Bad Herrenalb ist beendet. Wie die letzten Senioren in anderen Einrichtungen unterkamen und was der Eigentümer-Vertreter sagt.