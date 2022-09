Der Gemeinderat von Bad Herrenalb hat am Mittwochabend den Plänen für den Bau eines Aquaparks eine klare Absage erteilt. Das gilt für beide Standorte.

Die Entscheidung fiel eindeutig: Bis auf Bürgermeister Klaus Hoffmann, der den entsprechenden Antrag der Verwaltung eingebracht hatte, votierten alle Gemeinderäte gegen das Projekt - und zwar an beiden angedachten Standorten. Ein potentieller Investor wollte einen Aquapark errichten, zunächst auf der Schweizerwiese, später kam dann das Waldfreibad als möglicher Standort ins Spiel.

Im Gemeinderat herrschte Einigkeit darüber, dass ein Projekt in der geplanten Größenordnung und Ausrichtung nicht zu Bad Herrenalb passe. Auch gab es Zweifel daran, dass ein solcher Park aufgrund der klimatischen Gegebenheiten in Bad Herrenalb rentabel betrieben werden könne.

Insbesondere die Pläne für die Schweizerwiese hätten in der Bürgerschaft für erhebliche Diskussionen gesorgt, wurde im Gemeinderat berichtet. Deshalb verständigte man sich darauf, dass zunächst einmal die Bürger gehört werden sollten, welche möglichen Projekte in dem sensiblen Gebiet überhaupt realisiert werden könnten. Ziel ist die Erstellung einer entsprechenden Rahmenvorgabe, an denen sich mögliche Investoren orientieren könnten.