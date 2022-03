Kaum genutzte Hallen bereiten in Bad Herrenalb Kopfzerbrechen

Die Hallennutzungsgebühren in Bad Herrenalb steigen, die Mehrkosten belasten vor allem Vereine.

Nicht begeistert dürften Bad Herrenalber Vereine über steigende Hallennutzungsgebühren sein, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Die Stadt unterhält zwei Sporthallen in der Kernstadt (Alte Turnhalle in der Klosterstraße und Dobeltalhalle), die Festhalle Bernbach, das Waldkurhaus in Rotensol und die Neusatzer Bronnenwiesenhalle.

Die Vereinsnutzung sollte laut Vorschlag der Verwaltung verdoppelt werden, von 1,15 Euro Stundenmiete auf 2,30 Euro, beziehungsweise von drei auf sechs Euro bei der Dobeltalhalle. Letztere hat dabei noch den größten Deckungsgrad – kostendeckend wären 23,48 Euro.

Die mit Abstand größte Lücke klafft bei der kaum genutzten Festhalle Bernbach. Bei 1,15 Euro Stundenmiete wäre erst ein Satz von 409,83 Euro kostendeckend, listet Kämmerer Albert Wilhelm auf. Vor-Corona-Werte aus 2019 wurden zugrunde gelegt.

Die Kosten sind auch für die Stadt gestiegen. Rüdiger König, Stadtrat (UBV)

„Die Kosten sind auch für die Stadt gestiegen“, betonte Stadtrat Rüdiger König (UBV). „Etwas zur Unzeit“ komme die Erhöhung laut Dorothea Müller (Grüne Plus). 133.000 Euro, die an der Stadt hängen bleiben, das sei eine massive Förderung, befand Christian Romoser (CDU). Die Kompromisslinie waren dann die 50 Prozent Gebührenerhöhung ab 1. April. Im Jahr 2023 sind dann nochmals 50 Prozent geplant.

„Untragbar“ ist nach Meinung von Götz (Grüne Plus) die Situation der Festhalle Bernbach, die so gut wie nicht genutzt werde. Ortsvorsteher Klaus Lienen (CDU) erklärte, ein bisschen höher sei die Nutzung mit Blick auf die vom Kämmerer vorgelegten Zahlen gewesen.

Für eine Vereinsveranstaltung pro Jahr sollen weiterhin nur die Nebenkosten verlangt werden. Ob man sich überhaupt weiterhin das Vorhalten kaum genutzter Hallen wie in Bernbach oder beim Waldkurhaus (77,95 Euro Stundenmiete statt 1,15 Euro wären kostendeckend) leisten kann, wurde zumindest kritisch andiskutiert. Ebenso, sich kreativ Gedanken zu machen, ob anderweitige Nutzungen möglich wären, wie Rüdiger König (UBV) forderte.

Die private Nutzung der Hallen steht auf einem anderen Blatt. Die Kostendeckung ist höher, hier wird aber nun auch nochmals ein wesentlich höherer Satz verlangt. Für die Dobeltalhalle etwa im Sommerhalbjahr 100 statt 70 Euro Tagesmiete plus 20 Euro Nebenkostenpauschale (kostendeckend wären 187 Euro). Für die Festhalle Bernbach 300 Euro Tagesmiete (vorher: 230) plus 50 Euro Nebenkosten – Kostendeckung wäre erst bei 3.278 Euro erreicht.