Hamburger Fischmarkt-Atmosphäre in Bad Herrenalb

Die bei Touristen beliebte Attraktion aus Hamburg auf Tour: In der Kurstadt an der Alb bietet sie Besuchern Einkaufserlebnisse und Waren mannigfacher Art.

Seit 320 Jahren ist der Hamburger Fischmarkt eine Institution und ein Wunschziel vieler Reisender. Auf Hamburgs traditionsreichstem Markt in Altona wird seit 1703 so ziemlich alles gehandelt. Für diejenigen, die das hanseatische Spektakel live erleben wollen, ohne eine Reise quer durch Deutschland zu unternehmen, gab es am Wochenende in Bad Herrenalb eine Kostprobe mit Food Trucks und Marktständen. Sie waren in der Kurstadt im Albtal aufgefahren, wo sie den gesamten Rathausplatz füllten.

Den Hamburger Fischmarkt kennt man sonst nur vom Fernsehen. Wolfgang Schlittenhardt

Marktbesucher aus Karlsbad

„Den Hamburger Fischmarkt kennt man sonst nur vom Fernsehen“, sagt Wolfgang Schlittenhardt, der mit seiner Familie aus Karlsbad gekommen ist, um das Spektakel der Marktschreier zu erleben.

Händler auf dem Fischmarkt arbeiten mit Witz und Dezibel

Die reisenden Profis preisen ihre Waren mit Witz und reichlich Dezibel an. „Ich pack’ Dir noch eine Tafel Schokolade extra in das Paket, aber dafür gehst Du nicht mehr zum Fischhändler einkaufen“, tönt Mike Rogge am Schokoladenstand und verkauft eine prall gefüllte Tüte mit Süßwaren an eine Besucherin. Prompt tönt es vom anderen Ende des Marktes: „Der verkauft nur Vogelfutter!“

Dann packe ich einen Hering und einen Lachs auch noch dazu! „Aal Hinnerk“

Fischhändler mit direkter Ansprache

Auf diese Weise macht „Aal Hinnerk“ auf sich aufmerksam. „Den kennen wir aus unserem Urlaub auf Fehmarn“, sagt Gabriele Frey aus Ettlingen, „wir haben leckeren Aal gekauft und drei Tage lang daran gegessen.“ Auch jetzt will Hinnerk Aal verkaufen. Dazu spricht er direkt einen Kunden an: „Du bekommst von mir einen Aal, eine Forelle und eine geräucherte Makrele und das für wenige Euro.“ Doch das genügt dem Käufer noch nicht, er schüttelt den Kopf. Also legt der Fischhändler für alle hörbar nach: „Dann packe ich einen Hering und einen Lachs auch noch dazu!“ Dann ist das Geschäft perfekt.

Ob Schnäppchen oder nicht – das muss jeder Besucher beim Bummel über den Markt selbst entscheiden. Für Judith Schoser, die gezielt für den Fischmarkt aus Ettlingen gekommen ist, ist es jedenfalls ein „uriges Erlebnis“. Ursula Krämer (90) aus Bad Herrenalb sagt: „Einen Fischmarkt hatten wir hier noch nie.“ Das Ehepaar Drewello aus Bad Herrenalb ist auch zufrieden mit seinem Besuch des Hamburger Fischmarkts auf Tournee. Kein Wunder: Das Paar liebt Fisch.

Mit großer Auswahl für den direkten Verzehr lockt „Käthe Kabeljau“. Als Fischbrötchen-Snack bietet der Stand Backfisch, Matjes oder Shrimps mit Zwiebeln oder Remoulade.

Sortiment reicht von Nudeln bis zu Souvenirs

Nebenan locken die „Friet Special mit und ohne Soße“ für Vegetarier. Während die frittierten Kartoffelstäbchen in Deutschland eher eine Nebenrolle als Beilage spielen, sind sie in den Niederlanden Mittelpunkt einer Mahlzeit und werden mit unterschiedlichsten Dips genossen. „Die sind echt lecker“, urteilt eine Marktbesucherin aus Ettlingen. Auf ihrer Einkaufstour über den Markt, auf dem nicht nur Fisch, Käse, Wurst und Nudeln, sondern auch Kleider und Souvenirartikel feilgeboten werden, bleibt sie am Käsestand von Walter Mesek hängen.

Mesek füllt mit lautem Kommentar einen Eimer mit unterschiedlichsten Käsesorten und verkauft das Ganze zu einem Spezialpreis. „Das ist ein großartiges Geschenk für die Familie, die ich in Ettlingen betreue“, erklärt die Käuferin sichtlich erfreut.