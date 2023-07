Hamburger Fischmarkt macht Station in Bad Herrenalb

Erstmalig gastiert die Echte Gilde der Marktschreier mit dem Original Hamburger Fischmarkt on Tour auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, sind die besten Marktschreier Deutschlands zu Gast in der Kurstadt, heißt es in der Ankündigung. Geöffnet ist der Markt täglich von 10 bis 19 Uhr.

Offiziell eröffnet wird der Hamburger Fischmarkt am Freitag um 13 Uhr von Bad Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU). Dazu gibt es ein „Marktschreier-Frühstück“ mit Wurst, Fisch und Freibier.

Das kann man auf dem Markt in Bad Herrenalb kaufen

Zu Gast in Bad Herrenalb ist der amtierende deutsche Meister und das lauteste Lebewesen der Welt: „Wurst-Achim“. Gemessen wurde dies laut der Pressemitteilung in der Fernsehsendung „Galileo Tier vs. Mensch“.

Fischbrötchen und Backfisch gehören zum Sortiment von „Käthe-Kabeljau“, während „Aal-Hinnerk“ eine Variation an Räucherfischen verkauft.

Angebote gibt es nach Angaben der Veranstalter auch für Vegetarier. „Nudel-Kiri“ bringt eine große Auswahl an italienischen Teigwaren mit nach Bad Herrenalb, Schokolade gibt es derweil am Stand von „Milka-Maxxx“.

Zudem soll Marktschreier „Käse-Mai“ mit verschiedenen Käseprodukten für hanseatische Stimmung sorgen.

Auch Bewirtung und Programm für Kinder

Neben dem eigentlichen Hamburger Fischmarkt gibt auf dem Rathausmarkt auch ein Bewirtungsangebot sowie Kinderkarussel, Süßwaren und Spielzeuge für Kinder.

Außerdem soll ein „Krammarkt“ mit Lederwaren, Taschen, Spielzeug und mehr zum Schlendern einladen, heißt es in der Ankündigung abschließend.