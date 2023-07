Haushalt in Bad Herrenalb ist nahezu ausgeglichen

Einnahmen von 21,5 Millionen Euro sollen Ausgaben von 21,8 Millionen Euro gegenüberstehen. Die drei Gegenstimmen gegen das Zählwerk waren, wie den Ausführungen von Gemeinderat Rüdiger König (UBV) zu entnehmen war, weniger dem Haushalt 2023 geschuldet, sondern der mittelfristigen Finanzplanung.

Modernisierung der Siebentälertherme mit 14 Millionen Euro veranschlagt

Es geht um die wirtschaftliche Wirkung der geplanten, mit rund 14 Millionen Euro veranschlagten, Modernisierung der Siebentälertherme in den Jahren 2024 und 2025.

Hier bezweifelt man, dass das jährliche Defizit mit der Investition von rund 1,3 Millionen Euro jährlich auf knapp unter 500.000 Euro rutscht.

Investitionen im Jahr 2023 in Bad Herrenalb sind gering

Aufgrund des im Etat gewünschten Rückführung der Kreditaufnahme auf „Null“ sind die Investitionen im Jahr 2023 in Bad Herrenalb gering.

Größte Posten sind die Ausgaben für die Sanierung der Schielberger Straße mit 1,1 Millionen Euro, ein Nachschlag in Höhe von 335.000 Euro für den Neubau des Kindergartens Rotensol und bezogen auf den Zeitraum bis Ende 2025 der Eigenanteil für den kompletten Breitbandausbau in der Gesamtstadt Bad Herrenalb in Höhe von knapp 800.000 Euro.

In die Modernisierung des Kurhauses für Tagungszwecke will Herrenalb 100.000 Euro für Möblierung und 40.000 Euro für die IT-Anlage stecken. Etwas Geld fließt mit rund 100.000 Euro auch in die Stadtkernsanierung, wobei es hier um Planungsausgaben geht.

Überhaupt machen Planungsaufträge in Etat 2023 einen Löwenanteil einzelner Vorhaben im Investitionsbereich aus.

So sollen Gelder für Neuplanungen des Feuerwehrhauses in Bernbach und den angedachten Umzug des Rathauses in das alte Schulhaus (ehemaliges Gartenschaugebäude) im Klosterbezirk fließen.

Neue Brandmeldeanlage für die Falkenschule

145.000 Euro werden für notwendigen Brandschutz in der Falkensteinschule ausgegeben. Hier geht es um eine moderne Brandmeldeanlage und Sicherheitstüren.

Unter Vorbehalt steht noch eine 100.000 Euro teure PV-Anlage für das Kinderhaus in Bad Herrenalb. Wie schwierig die finanzielle Lage der Stadt Bad Herrenalb insgesamt ist, verdeutlicht nicht nur die Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von über 3.300 Euro: Allein der Sanierungsstau bei den kommunalen Straßen und Gebäuden wird auf bis zu 80 Millionen Euro geschätzt.

Dazu kommt noch, dass die jährlich unter Verwaltungsgebühren eingepreisten Einnahmen aus Straßenerschließungsbeiträgen in Höhe von rund 500.000 Euro unsicher sind.

Für die Fraktion „Grüne Plus“ lobte Dorothea Müller das Zahlenwerk im Hinblick auf den ausgeglichenen Haushalt und die Tatsache, dass Bad Herrenalb nicht in die Neuverschuldung geht.

Bei der Modernisierung der Therme hofft Müller, dass die Einrichtung nach der Wiedereröffnung den dann für den Betrieb gesetzten Kostenrahmen „Verlässlich“ einhält.

Kritik an später Verabschiedung des Haushalts

Sie beklagte im Übrigen den Umgangston im Gemeinderat in den vergangenen Haushaltsberatungen. Sie wünsche sich mehr Empathie untereinander.

Klaus Lienen (CDU), der in der Haushaltsrede kurzfristig Christian Romoser vertrat, meinte, dass der jetzt vorliegende Haushalt schon vor sechs Monaten hätte verabschiedet werden können.

Wenig Spielraum für Bad Herrenalber Gemeinderäte

Die Begründung ist klar: Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Kurstadt fällt 90 Prozent des Haushalts (Ausnahme Thema Bäder) auf Pflichtaufgaben wie Schulen und Kindertageseinrichtungen. Damit ist der Spielraum für die Gemeinderäte gering.

Entsprechend hatte der Gemeinderat davor schon entschieden, die Gebühren für die Kindergärten nach den Empfehlungen des Gemeindetags um 8,6 Prozent zu erhöhen.