Heizkessel im Rathaus Bad Herrenalb ist kaputt - Mitarbeiter wärmen sich mit Decken

Im Rathaus in Bad Herrenalb ist der Heizkessel ausgefallen. Die Mitarbeiter müssen sich mit Mänteln und Decken wärmen, Bürgermeister Klaus Hoffmann spricht von „absolutem Notbetrieb“.

Von einer „extremen Dringlichkeit“ sprach Stadtbaumeister Reimund Schwarz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Heizanlage des Herrenalber Rathauses war am 18. Februar ausgefallen und stellt aktuell eine Gefahr dar. „Es gibt Fehlzündungen. Ein Magnetventil lässt Gas entweichen“, erklärte Schwarz.

„Es ist absoluter Notbetrieb.“ Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) erwähnte lobend die Rathausmitarbeiter, „die sich mit Mänteln und Decken behelfen“. Der Hausmeister habe erfolglos versucht, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, der Werkskundendienst und eine städtische Fachfirma seien alarmiert worden.

Doch die Anlage ist rund 30 Jahre alt. Die Fehlerursache sei zwar beseitigt, dabei sei aber festgestellt worden, dass die Magnetventile beschädigt sind. Sie schließen nicht mehr sicher – ein permanenter Gasaustritt sei messbar. „Der Gasaustritt erfolgt jedoch nicht nach außen, sondern in die Brennkammer“, so der Stadtbaumeister auf BNN-Anfrage.

Die Anlage wurde am Sonntag provisorisch in Notbetrieb genommen, um etwas Wärme zu haben. Und zwar auf eigene Gefahr, so Schwarz. Die Firma könne hier nicht für die Sicherheit bürgen. Dieser Notbetrieb darf aus Sicherheitsgründen nur wenige Tage andauern, wurde dem Ratsgremium verdeutlicht.

Reparatur oder Neuanschaffung?

Der Tagesordnungspunkt war kurzfristig aufgrund der Notfallsituation ohne ordentliche Bekanntmachung aufgenommen worden. Sollte keine Reparatur unmittelbar erfolgen, müsse die Heizanlage stillgelegt werden. „Somit handelt es sich um eine dringende Angelegenheit.“

Der Stadt lag ein Angebot zum Austausch der defekten Teile für voraussichtlich 8.700 Euro vor. Wie Bürgermeister Hoffmann erklärte, wisse man jedoch nicht, was danach kommt. Die alte Anlage sei somit auch ein finanzielles Risiko. Ersatzteile seien kaum noch zu bekommen. Eine Gewährleistung gebe es bei einer Reparatur nicht.

Ein schnell eingeholtes Angebot für einen kompletten Brenneraustausch beläuft sich auf 26.500 Euro, was die Verwaltung favorisierte und der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen beschloss. Bekommt man weitere Angebote, werde der wirtschaftlichste Bieter genommen.