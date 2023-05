Im Parkwohnstift in Bad Herrenalb sollen Flüchtlinge einziehen

In einer Sondersitzung widmete sich der Herrenalber Gemeinderat der Unterbringung von Flüchtlingen.

„Auch wenn wir selbst in einer prekären Lage sind, so ist es unsere Pflicht, Menschen in Not, die ihre Heimat verlassen mussten, Hilfe anzubieten“, sagte Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU).

Aufnahme von Geflüchteten bleibt Aufgabe für Kommunen und Kreise

Im vergangenen Jahr habe die Kurstadt 186 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet waren, aufgenommen. „Die meisten kamen privat unter“, so Hoffmann. Jetzt sei die Stadt aber wieder in der Pflicht, mindestens 84 Menschen in diesem Jahr aufzunehmen. „Es wird auch sicher nicht dabei bleiben, die Aufnahme Geflüchteter wird zur Daueraufgabe für Kommunen und Landkreise.“

In der Sitzung mit dabei waren auch Vertreter des ehrenamtlichen Arbeitskreises Asyl, die sich schon seit Jahren um Geflüchtete kümmern. „Für uns wäre ein direkter Ansprechpartner bei der Stadt wichtig, der auch Aufgaben der Koordination übernimmt“ , sagte Carmen Bartle. Der Gemeinderat beschloss, eine feste Vollzeitstelle dafür in der Verwaltung zu schaffen. „Das werden wir mit in die Haushaltsberatung nehmen müssen“, sagte Hoffmann.

Um Wohnraum zu schaffen, gebe es die Möglichkeit der Anmietung, Sanierung oder den Neubau, sagte der Bürgermeister. „Die Sanierung der alten Kindergärten in Rotensol und Neusatz würde uns rund eine halbe Million Euro kosten, daher sollten wir die Anmietung stärker in den Fokus nehmen“, erklärte er. Zudem wäre dies die schneller umsetzbare Lösung.

Zu prüfen sei, ob man eines der drei Gebäude des Parkwohnstifts im Gaistal dafür anmieten könne. Im Gremium befürwortet wurde eine so genannte Kombilösung. Es stimmte zu, dass der Landkreis mit dem Eigentümer für die beiden anderen Gebäude über die Einrichtung und die Modalitäten einer Unterkunft für die Erstaufnahme verhandelt.

„Wichtig ist uns, dass die Kapazität begrenzt wird, damit es sozialverträglich für alle Beteiligten wird“, so die Stimmen aus dem Gremium. Die Stadt sei auch für die Infrastruktur wie Kindergarten- und Schulplätze zuständig.

„Unsere Kindergärten sind komplett voll, wir erwarten vom Gesetzgeber, dass wir dann auch andere Räumlichkeiten ohne hohe Vorgaben dafür nutzen dürfen“, richtete Hoffmann den Appell an Tobias Haußmann, Dezernent für Jugend, Soziales und Integration im Landratsamt Calw, der mit am Tisch saß. Dazu komme das Problem, dass selbst wenn man Räumlichkeiten habe, noch lange nicht ausreichend Erzieherinnen und Lehrer zur Verfügung stünden.

L andkreis Calw plant mittelfristig selbst Unterkünfte zu bauen

„Für den Landkreis sind zunächst kurzfristig umsetzbare Lösungen wichtig, bei uns kommen zwei Mal im Monat Menschen an, für die wir sofort eine Unterkunft brauchen“, erklärte Haußmann. Mittelfristig wolle der Landkreis selbst bauen, um Unterkünfte für die Anschlussunterbringung anbieten zu können.

„Auch wenn wir uns jetzt der Aufgabe stellen, damit Menschen in Not eine sichere Bleibe finden können, auf Dauer kann es nicht so weiter gehen, irgendwann ist Ende der Fahnenstange“, sagte Hoffmann. Man sei sich mit vielen Landräten und Bürgermeisterkollegen einig, dass auf bundespolitischer Ebene sehr viel mehr getan werden müsse und nicht alles an die Kommunen, als letztem Glied in der Kette, durchgereicht werden könne.