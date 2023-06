Mit einer neuen Initiative sorgt die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald für Aufmerksamkeit.

„Theater trifft Tourismus“ lautet die Devise für die Kooperation mit dem „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“, das in diesem Sommer ausgewählte Theaterstücke für Kinder, Familien und Kulturfreunde an besonderen Schauspielplätzen präsentiert.

Auftakt ist beim Kurhaus Bad Herrenalb am Sonntag, 16. Juli, mit einer Konzertlesung unter dem Titel „Cafe del Nordschwarzwald“.

„Willst Du immer weiterschweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ lautet eine gern zitierte Aussage von Johann Wolfgang Goethe, die in diesem Sommer trefflich zu einer besonderen Auswahl an Theatervorstellungen in der Tourismusregion Nördlicher Schwarzwald passt.

Schauspieler wollen das Theater direkt zu den Leuten bringen

Anders als in Metropolregionen, die mit Theaterhäusern und aufwendig inszenierten Vorführungen das Publikum in die Städte locken, ist das Regionentheater im ländlichen Raum unterwegs. Das Ziel der professionellen Schauspieler lautet, das Theater zu den Leuten zu bringen, statt andersrum.

„Der Tourismus muss manchmal besondere Wege gehen, um nicht nur eine neue Klientel in die Region zu locken, sondern auch Kulturliebhaber vor Ort zu begeistern“, erklärt René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald.

Mit der jetzt unterzeichneten Kooperation verfolgt er eine besondere Intention. „Es geht uns darum, dass unsere Gäste nicht nur einen Ort erkunden, sondern auch Wissenswertes zur Landschaft und den lokalen Begebenheiten mit nach Hause nehmen.“

Was heißen soll, dass die Protagonisten dafür eigens ein Konzept erarbeitet haben, um mit einer „frischen Brise an neuen Sichtweisen“ Themen zu präsentieren, die sich mit Wasser, Wald und Wellness beschäftigen.

Wir möchten die Besucher auf die Besonderheiten von Orten aufmerksam machen. Andreas Jendrusch, Gründer des Regionentheaters

„Das Grundthema unserer Veranstaltungen befasst sich mit dem Buchstaben W“, erklärt Andreas Jendrusch. Der Ideengeber und Gründer des 2014 ins Leben gerufenen Regionentheaters inszeniert nicht nur, sondern arbeitet auch als Autor. Für das Theater hat er dem nördlichen Schwarzwald neue Stücke „auf den Leib“ geschrieben.

„Wir möchten unsere Besucher mitnehmen auf eine Entdeckungsreise, um sie auf die Besonderheiten von Orten aufmerksam zu machen“, erklärt Jendrusch.

Bei der Auswahl seiner Spielstätten achte er auf lokale Begebenheiten, „um jede Aufführung unwiederholbar als Unikat zu betrachten“.

In Bad Herrenalb geht es um das Thema Wasser

Im Sommer ist das wandernde Theaterensemble an zwölf verschiedenen Orten unterwegs.

Zum Start mit „Cafe del Nordschwarzwald“ in Bad Herrenalb verrät Jendrusch: „Wir kommen mit einem Kammermusikensemble, um das Thema Wasser in allen Facetten zu bespielen.“

Damit spielt er auf die Siebentälerstadt an, die ihre Ursprünge als Kurstadt ihren Quellen und der Gründung der Kaltwasserheilanstalt verdankt.

Mit stimmungsvollen Melodien von Händel, Schubert und Smetana sowie Wortwitz und Schauspiel will der Theaterfachmann das Publikum „an plätschernden Oasen“ unterhalten.