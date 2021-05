Investor plant 25 Wohnungen auf dem Areal der alten Stadtgärtnerei in Bad Herrenalb

Ideen für das Areal der Alten Stadtgärtnerei in Bad Herrenalb gab es schon einige. Bislang wurde aber nichts daran. Nun könnten in absehbarer Zeit 25 Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus entstehen. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt zu.

Seine Zustimmung gab der Herrenalber Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, das Areal der ehemaligen und längst abgerissenen Stadtgärtnerei für die Bebauung freizugeben.

Das Areal soll durch einen Erbbaupachtvertrag für die Dauer von 99 Jahren zum Preis von rund 485.000 Euro vergeben werden. In der kommenden Woche ist der Notartermin anberaumt.

Mehrfamilienhaus mit 25 Wohnungen

Schon in der Vergangenheit gab es Pläne zur Bebauung, zuletzt durch die evangelische Heimstiftung, die eine Seniorenresidenz dort errichten wollte. Dies zerschlug sich aber. Jetzt gibt es einen neuen Investor, der dort ein Mehrfamilienhaus mit 25 Wohneinheiten plant.

„Es wurde noch kein Bauantrag eingereicht, auch das Wegerecht für die Zufahrt muss abgeklärt werden“, erläuterte Bürgermeister Klaus Hoffmann (parteilos) im Vorfeld.

Abriss der Turnhalle steht im Raum

Grundsätzlich konnte sich der Gemeinderat mit der Bebauung anfreunden, einziges Problem wird die Parkierung sein. Ein erster Plan sieht vor, die alte Turnhalle neben der Grundschule abzureißen und dort ein Parkhaus zu errichten.

Derzeit wird die Turnhalle, obwohl stark sanierungsbedürftig, von verschiedenen Vereinen als Übungsraum genutzt. „Wir werden uns natürlich mit den Vereinen abstimmen, wo sie unterkommen können“, so Hoffmann. „Der Neubau ist sicher unstrittig, aber es ist wichtig, dass zeitgleich auch die Parkfrage gelöst wird“, so Christian Romoser (CDU). Ein Parkhaus sei gleichermaßen die Lösung für die künftigen Bewohner und entlaste die angespannte Parksituation in der Stadt.

„Wenn wir an der Stelle der Turnhalle ein Parkhaus bauen, können wir uns alle Gedanken zur Quartiersentwicklung in der Klosterstraße sparen“, brachte Rüdiger König (UBV) seine Bedenken vor. Ein Parkhaus werde das Viertel dominieren.

Kein Parkhaus im Bereich des Kurparks

Ein Parkhaus blockiere zwar die Entwicklung, könne aber auch ein Beitrag zur Belebung des Klosterareals sein, meinte Dorothea Müller (GL). Keine Möglichkeit, ein Parkhaus im Bereich des Kurparks zu errichten, sah Bürgermeister Klaus Hoffmann. „Wir haben seinerzeit Fördergelder für die Umgestaltung des Kurparks bekommen, wenn wir dort jetzt etwas verändern, müssen wir alles zurückzahlen.“

Klaus Lienen warf die Idee in den Raum, den Bau eines Parkhauses nicht dem Investor zu überlassen, sondern als Stadt selbst in die Hand zu nehmen und künftig Einnahmen durch die Vermietung zu generieren. „Das wäre doch ein Thema für die neu gegründete Stadtbaugesellschaft“, so Lienen. Beim Bau selbst solle man das nachhaltige Cradle-to-Cradle-Prinzip verfolgen.