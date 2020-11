Knapp mit Sieben zu fünf Stimmen gab der Gemeinderat Bad Herrenalb am Mittwochabend seine Zustimmung zum Sanierungs- und Ertüchtigungskonzept für die Siebentälertherme in Bad Herrenalb. Dies beschloss der Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeister Klaus Hoffmann in öffentlicher Sitzung in der Bronnwiesenhalle.

Mit dieser Grundsatzentscheidung ist klar, dass die Kurstadt sich weiter stark auf den Tourismus ausrichten will. Hoffmann hatte vor rund zehn Tagen ein Konzept für die Neuausrichtung der Therme vorgelegt (Wir berichteten), bei dem es im Wesentlichen um den Bau einer großzügigen Saunalandschaft ging und die Investition in eine attraktive Gastronomie in der Therme. Hoffmann erhofft sich mit der Investition, dass künftig im operativen Geschäfts die Kurstadt keine so hohen Defizite mehr aus dem Betrieb der Therme hat. In den vergangenen Jahren waren dies teilweise über eine Million Euro für den jährlichen Etat.

Die Gegner warfen Hoffmann vor, das Konzept sei in keiner Weise finanziell schlüssig. Der „Schuldenbringer“ Therme werde den Etat der Kurstadt künftig weiter so belasten, dass man auf Jahre hinaus finanziell handlungsunfähig ist. Viele andere notwendige Infrastruktur-Vorhaben müssten zurückgestellt werden. Sie plädierten für einen Abriss, weil dann mittelfristig Bad Herrenalb handlungsfähiger sei. Und spätestens nach drei oder vier Jahren alle die Belastung des städtischen Haushalts für die Therme weg.