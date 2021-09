Verursacher flüchtet

Motorradfahrer bei Bad Herrenalb stürzt nach Ausweichmanöver

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend bei Bad Herrenalb die Kurve geschnitten und so einen Motorradfahrer zum Ausweichen gezwungen. Der 53-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich leicht.