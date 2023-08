Zwei Gesichter eines Festes: War am Samstag das Klosterfest in Bad Herrenalb noch von der Sonne verwöhnt, so herrschte am Sonntag Tristesse pur, weil das Wetter so gar nicht mitspielen wollte.

Musiker flüchteten unter Überdachungen, Stände packten vorzeitig zusammen. Es war nicht mehr so viel im Klosterviertel der Kurstadt los. Nur Unerschrockene kamen und konsumierten fleißig.

Gelungener Start fürs Klosterfest Bad Herrenalb

Anders der Auftakt: „Das Klosterfest bietet sich für einen Kurzurlaub an“, freut sich da Ingo Voigt aus dem Kinzigtal, der sich gemeinsam mit seiner Frau Ilse bei „Ignis Bubo“ über die Herstellung und Verarbeitung von mittelalterlichen Schmiedearbeiten informiert.

Rund um die Klosterkirche locken nicht nur bunte Buden mit Kunsthandwerk und Geschenkartikeln, sondern zudem eine kleine Zeltstadt mit Rittersleuten und mittelalterlichem Treiben.

Eine gute Gelegenheit für Melanie Sutter aus Spielberg sich ebenfalls in mittelalterlicher Kleidung auf dem Klosterfest zu zeigen und gemeinsam mit ihren Freunden vor Ort ihren Geburtstag zu feiern.

Spontan ist auch Idun Hansen aus Norwegen in die Klosterstadt gereist, um seine Freunde Denis und Sarah Fischer im mittelalterlichen Dorf zu besuchen, die als Aussteller verschiedene Variationen von Met, dem Getränk der Götter anpreisen.

Familie Weber aus Gaggenau mit ihrem altdeutschen Schäferhund „Lucky“ lobt am Zelt der Trachtengruppe von Bad Herrenalb das Hirschgulasch und den charmanten Service der Damen, die in heimischer Tracht die Gäste bewirten.

„Es ist immer wieder schön, an so einem Tag viele Bekannte und Freunde zu treffen“, erklärt Ursula Krämer (90), Gründungsmitglied des Herrenalber Stadtseniorenrates. Das einst in Bad Herrenalb gegründete Start-up „Der Zauberkessel“ will auch nicht fehlen und präsentiert seine Bierspezialitäten bei der Mönchstatue an historischem Ort.

Brautpaar lässt sich in der Klosterkirche trauen

Die reizvolle Kulisse hat auch Kathrin und Maximilian Kühn aus Ettlingen inspiriert. „Wir haben uns entschieden, uns heute das Ja-Wort zu geben“, so das Brautpaar, das sich mit Gästen aus der Familie und dem Freundeskreis zur Trauung in der Klosterkirche trifft.

Während noch kurz zuvor Christiane Godglück großen Zuspruch bei ihrer Klosterführung in der Kirche hat, gibt es für das Brautpaar musikalische Klänge vom ukrainischen Chor „Singende Herzen“, die mit großem Applaus begleitet ihre Lieder beim Open-Air-Konzert vor der Klosterruine erklingen lassen.

Kinderprogramm und Musikbeiträge kommen an

Mit dem Spielemobil, der Kletterwand und dem Entenrennen ist nicht zuletzt für Kinder vieles geboten und zur musikalischen Untermalung sind „Jay Double U“, der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal ebenso wie Selina Cifric und Hans-Peter Weis und viele weitere Bands auf dem gesamten Klosterareal zu hören.

Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) bezeichnet das Klosterfest als Institution in der Region. Schade nur, dass das fröhliche Fest am Sonntag vom Wettergott leider nicht mehr belohnt wurde.