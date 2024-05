Eine große Auswahl an Produkten, Dienstleistungen und Aktivitäten im Bereich des Wanderns und der Freizeitgestaltung gab es bei der Outdoor Messe am Wochenende. Wir haben uns umgeschaut.

Bei der zweiten, gemeinsam von den Gemeinden Bad Herrenalb und Dobel entwickelten Outdoor-Messe gab es am vergangenen Wochenende eine große Auswahl an Produkten, Dienstleistungen und Aktivitäten im Bereich des Wanderns und der Freizeitgestaltung zu entdecken.

„Lokale Anbieter und regionale Unternehmen bieten auf dieser Plattform vielfältige Informationen, und das nicht nur für Outdoor-Enthusiasten und Touristen, sondern auch für Einheimische“, so Bürgermeister Klaus Hoffmann.

Erweitertes Angebot an Ausstellern

Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein erweitertes Angebot an Ausstellern, kombiniert mit lokalen Spezialitäten. Für Anke und Bernhard Frey, die seit über 14 Jahren regelmäßig aus dem Odenwald nach Bad Herrenalb reisen, war es eine angenehme Atmosphäre. „Wir genießen den Plausch mit den Touristikern, denn es gibt immer wieder Neues zu entdecken.“

Als Ausgangspunkt für den Albtal-Abenteuer-Track ist die Outdoor-Messe für Bettina Reitze-Lotz, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus, der „ideale Platz, um direkt vor Ort mit Tagestouristen, Wanderern und Radfahrern ins Gespräch zu kommen.“ So lassen sich Touren und Tipps vermitteln, und die neue Wanderroute „ALBTAL.Aussichten“ mit 101 Kilometern und gut 2.000 Höhenmetern von Ettlingen über Bad Herrenalb und zurück nach Ettlingen kommunizieren.

Drachenflug mittels VR-Brille

Während der Schwarzwaldverein seine Routen in Karlsruhe und dem Albtal präsentiert, kommen auch die Flugsportbegeisterten auf ihre Kosten. Von den Drachenfliegern in Althof stößt Klaus Sartisson auf reges Interesse bei den Besuchern. Die Möglichkeit, mittels VR-Brille und Flugsimulator hautnah den Drachenflug zu erleben, begeistert nicht nur Hans-Peter Börner aus Baden-Baden, sondern auch Bernhard Busse aus Bad Herrenalb, der das Erlebnis als „echtes Abenteuer“ beschreibt.

Abenteuerliche Touren gab es auch beim Unimog Skibus, der heute im gleichnamigen Museum in Gaggenau steht und einst rund um das Märchenschloss von Ludwig II. in Neuschwanstein Gäste beförderte. Für Organisator Markus Lang von der Touristik in Bad Herrenalb zählt die „bunte Mischung an Ausstellern aus der Region.“ Während Hendrik Bubbel aus Waldbronn den Golfschläger am Stand vom Golfclub in Bad Herrenalb schwingt, gibt es bei Rita Schwander-Ritter von i:sy Bike kostenfreie Probe-Ausfahrten auf dem Elektrobike.

Für aktive Wanderer lockten geführte Touren

Michael Stahl von der Teinachtal Touristik wirbt für den Nordschwarzwald und bietet ausführliche Informationen rund um den Spenden-Wander-Marathon am 28. und 29. September 2024 zugunsten der „Glücksmomente“ vom DRK-Kreisverband Calw. Für aktive Wanderer lockten am Sonntag geführte Touren. Die anspruchsvollste wurde am Sonnentor auf dem Dobel mit Wanderguide Karl-Heinz Luke gestartet, die nach Aussage von Bürgermeister Christoph Schaack mit über 30 Teilnehmern viele Gäste aus der Region begeisterte.