Die Postfiliale in Bad Herrenalb ist in neuen Händen und wird von Leandro Canedo Goncalves geleitet.

„Ich habe dreieinhalb Jahre bei der Post in Freudenstadt gelernt und mein Fokus lag auf Personalmanagement, um mich selbständig zu machen“, so der Postfachmann, der in Bad Herrenalb nun auch Öffnungszeiten für Berufstätige bietet, so dass auch diese die Möglichkeit haben, nach Feierabend Pakete bis 18.00 Uhr abzuholen.

Zwar gibt es nach Angaben der Post in Deutschland neben den Filialen rund 10.500 Paketshops, 2.000 Briefmarken-Verkaufspunkte und 11.000 Packstationen, also Automaten für die Annahme und Abgabe von Paketen, doch die sind als Alternative zu einer Filiale oftmals nur im städtischen Bereich zu finden.

Bei Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern gilt eine Regelung seitens der sogenannten „Post-Universaldienstleistungsverordnung“, die besagt, dass mindestens eine „stationäre Einrichtung vorhanden sein muss, die nachfragegerecht betriebsbereit ist.“ Als Teil der Infrastruktur ist eine Postfiliale ebenso wichtig wie die Nahversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs oder die ärztliche Versorgung.

Postfiliale in Bad Herrenalb ist stationäre Einrichtung

Während viele Postfilialen von externen Dienstleistern betrieben werden, die zusätzlich zu ihrem Stammgeschäft einen Postschalter betreiben, um Briefmarken zu verkaufen, oder Pakete entgegenzunehmen, handelt es sich bei der Postfiliale in Bad Herrenalb um eine stationäre Einrichtung.

„Ich betreue aktuell sechs Filialen von der Deutschen Post und zwei davon als Franchisenehmer und Partner der Deutschen Post“, so Goncalves, der als Einzelhandelskaufmann seit acht Jahren für die Deutsche Post aktiv ist und neben Muggensturm, Horb, Dornstetten, Altensteig, Oberndorf am Neckar sich zudem der Filiale in der Kurpromenade in Bad Herrenalb angenommen hat.

Mit einem Personalbestand von aktuell 25 Personen managt er nicht nur Briefe und Pakete, sondern zudem Postbank und Sparbücher, Spar- und Girokarten. „Wir laden Handyguthaben für alle Netze auf, verkaufen Gutscheine von Online-Anbietern ebenso wie Schreibwaren und Geschenkartikel“, so Goncalves, der bislang außer den Öffnungszeiten noch nichts verändert hat, aber „die Wünsche seiner Kunden eruiert, um das Sortiment zu erweitern.“