In Bad Herrenalb können Besucher am Wochenende eine Zeitreise ins Mittelalter übernehmen. Doch das Klosterfest bietet noch mehr.

Bummelmeile, Mittelalterdorf, Kunsthandwerk und vieles mehr – das Herrenalber Klosterfest am Wochenende bietet seinen Gästen wieder ein vielfältiges Programm.

Eröffnet wird das bunte Treiben am Samstag, 5. August, um 11 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) an der Klosterscheuer im Klosterviertel. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Im Folgenden gibt unserer Redaktion einen Überblick, was Besucher beim Klosterfest erwartet.

Essen und Handwerkskunst

Die Bummelmeile in der historischen Klosterstraße lädt nach Angaben der Veranstalter zum Entdecken und Schlemmen ein.

Rund um das sogenannte Paradies, ein Vorraum der Klosterkirche, bieten Händler aus verschiedenen Regionen ihre Handwerkskunst und regionale Traditionsprodukte aus Küche und Keller an.

Zeitreise ins Mittelalter

Natürlich darf auch das Mittelalterdorf „Fabula Corvinus“ mit Rittern in echten Rüstungen nicht fehlen, das dieses Mal rund um das Paradies bis zum Wassertretbecken aufgebaut ist und wie im vergangenen Jahr faszinierende Einblicke in den Alltag früherer Zeiten bietet.

In die Geschichte der Klosterkirche können Interessierte bei Führungen eintauchen, die an beiden Tagen um 11 und um 13 Uhr am Paradies beginnen.

Noch mehr Kultur gibt es im Ziegelmuseum zu entdecken, das laut Stadtverwaltung am Wochenende von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Die Schönheit heimatlichen Brauchtums zeigt die Kinder- und Jugendtrachtengruppe an zwei Nachmittagen vor dem Paradies.

Programm für Kinder

Auch für die jungen Festbesucher gibt es ein Programm. So kündigt die Skizunft Bad Herrenalb etwa eine Kletterwand an.

Weiter gibt es eine Kindereisenbahn, eine Hüpfburg, ein Karussell und ein Spieleparadies.

Musik

Zahlreiche musikalische Beiträge versprechen die Veranstalter des Klosterfests. Für zünftige Blasmusik ist der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal verantwortlich, der am Samstag ab morgens vor der Klosterscheuer spielt.

Am Sonntag, 6. August, ist vormittags am selben Ort der Musikverein Kleinsteinbach zu hören, bevor am Nachmittag wieder die Gaistäler Musiker übernehmen.

Besinnliche Töne erklingen an beiden Tagen ab 13.30 Uhr in der Klosterkirche bei den Konzerten des ukrainischen Chors Singende Herzen sowie am Sonntag ab 16 Uhr beim Konzert „Der Flügel“, ebenfalls in der Klosterkirche.

Für mitreißende Pop- und Rockmusik sorgen an beiden Tagen bekannte Live-Bands aus der Region. Am Samstag nimmt ab 15 Uhr das Duo Jay Double U seine Zuhörer im evangelischen Gemeindehaus mit auf eine musikalische Reise durch die Rock-Geschichte.

Ab 18 Uhr spielt die HardCover Band im Garten der Villa Lina ihre Interpretationen von Rock-Klassikern. Gleichzeitig präsentieren Give me 5 auf dem Rathausplatz deutsche und internationale Songs aus fünf Jahrzehnten.

Als „finest acoustic Covers“ beschreibt das Duo JEMI sein Programm, das es am Samstag ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus auf die Bühne bringt. Zur selben Zeit spielt die Karlsruher Party- und Akustikband The Big B’s vor der Klosterscheuer.

Am Sonntag geht es um 12 Uhr musikalisch mit den Schlagerjungs im evangelischen Gemeindehaus los. Blues mit den Solid Roads gibt es am Sonntag ab 13 Uhr in der Villa Lina zu hören und beliebte Songs aus den Genres Pop, Rock, Jazz und Musicals auf dem Rathausplatz beim Konzert der Rusch.Band.

Um 17 Uhr geht es in der Villa Lina weiter mit Susi & The Toyboy unter anderem mit Soul, Rock und Schlager. Als „Akustik-Rockpop“ beschreibt die Ettlingerin Selina Cifric ihre Musik, die um 17.30 Uhr vor dem Paradies im Klosterviertel zu hören sein wird.

Beendet wird das Klosterfest traditionell am Sonntag mit dem Auftritt der singenden Mönche vor dem Paradies gegen 20.30 Uhr und anschließender ökumenischer Abendandacht in der Klosterkirche.

Anreise und Parken

Die Touristik Bad Herrenalb empfiehlt Gästen aus der Region die Anfahrt mit dem ÖPNV. Aus Richtung Karlsruhe und Ettlingen fährt die S1 und am Sonntag verkehrt zusätzlich der Freizeitexpress „Albtäler“, der ebenfalls über Karlsruhe und Ettlingen fährt.

Gästen, die aus Richtung Dobel kommen, wird die Buslinie X63 empfohlen. Für Autofahrer sind am Klosterfest-Wochenende zusätzliche Parkplätze auf der Schweizerwiese, an der Falkensteinschule sowie am Waldfreibad geöffnet.

Zwischen den Parkplätzen und dem Klosterviertel verkehrt ab 11 Uhr im 20-Minuten-Takt ein kostenloser Shuttleservice.