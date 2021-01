Auch in Corona-Zeiten beginnt der Sonntagsgottesdienst in Bad Herrenalb um 10.45 Uhr – allerdings eben am Telefon. Einige Minuten davor kann man sich unter Telefonnummer (02 11) 4 91 11 11 oder (02 11) 38 78 87 88 einwählen. Nach dem Eintippen der Konferenzkennung 96883# und der PIN-Nummer 76332 ist man mit dem Innenraum der Kirche St. Bernhard verbunden.

Jetzt hört man, was Pfarrer Matthias Weingärtner und der Lektor sprechen. Man hört aber auch das Orgelspiel und die etwa fünf Gemeindemitglieder, die stellvertretend für die Kirchengemeinde antworten, beten und singen. Wer zuhause den Lautsprecher am Telefon aktiviert, muss nicht die ganze Zeit den Hörer ans Ohr halten. Er hat die Hände frei, um die angesagten Liednummern im Gesangbuch aufzuschlagen und mitzusingen.

„Eine Umfrage unter Teilnehmern an unseren Telefongottesdiensten offenbarte eine durchweg positive Resonanz“, freut sich Pfarrer Weingärtner. Eine Frau aus Loffenau schrieb: „Ich muss zugeben, dass ich dem äußerst befremdlich gegenüberstand. Nach mehrmaliger Teilnahme bin ich positiv überrascht und freue mich, dass der Gottesdienst über das Telefon so simpel einzuwählen, so gut anzuhören und so verständlich ist. Es tut mir gut. Vielen Dank!“