Der Traum einer lauen Sommernacht in Bad Herrenalb

So soll es sein: Bestes Premierenwetter und dicht besetzte Ränge, das Herrenalber Sommernachtstheater feierte nach vier Jahren Pause ein fulminantes Comeback.

Mit stehendem Applaus, Pfiffen der Begeisterung am Ende, dazu immer wieder Szenenapplaus und vor allem viel Gelächter während des Stückes feierte das Herrenalber Publikum die Darsteller und Darstellerinnen und das Regisseur-Duo Carolin Scheringer und Carsten Thein.

Neues Ensemble auf der Bühne

Den beiden war es gelungen, aus einem fast komplett neuen Ensemble eine schwungvolle Truppe zu machen, die mit der Komödie „Außer Kontrolle“ aus der Feder von Ray Cooney das Publikum zu begeistern wusste.

Mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut sind die Darsteller und Darstellerinnen in ihre Rollen geschlüpft, denen sie mit Action und temporeichem Wortwitz Lebendigkeit verliehen.

Gutes Händchen bei der Besetzung

Die beiden Regisseure hatten ein gutes Händchen für die Besetzung der Rollen bewiesen. So Frank Koch in der Rolle des Staatsministers Richard Willey, der mit allen politischen Wassern gewaschen, angeblich an einer hoch wichtigen Parlamentssitzung teilnimmt, in Wahrheit aber die teure Hotelsuite nebst Austern und Schampus für eine amouröse Nacht mit Jane Worthington (Theresa Lienen), der Sekretärin der Opposition gemietet hat.

Gerade als sie sich ihm leicht bekleidet in laszivem Hüftschwung nähert, der Schock. Eine Leiche. Eingeklemmt im Fensterrahmen. Schlagartig sinken Begierde und Hormonpegel, eine Lösung des Problems muss her.

Polizei rufen? Auf gar keinen Fall. „Ich sehe schon die Schlagzeile Staatsminister bei Sexorgie mit Leiche erwischt“, malt sich Richard Willey den Skandal aus. Nicht nur sein, sondern der Abstieg der ganzen Partei wäre programmiert.

Viele Irrungen und Wirrungen

Also muss George Pidgen (Helmut Dumser), sein Fahrer und Mann für alle Fälle herhalten, um das Problem zu lösen.

Alles könnte so einfach sein, wäre da nicht der aufdringliche Kellner (Wolfhart König) des Hotels, der die Situation mit stetes weit geöffneter Trinkgeldhand für sich zu nutzen weiß und eine hartnäckige Hotelmanagerin (Birgit Kersten), die sich einfach nicht abwimmeln lässt.

Immer neue Wendungen

Die Verwicklungen eskalieren immer mehr, da noch einige unerwartete Gäste auftauchen. Ein vor Wut und Eifersucht schäumender Ehemann Ronnie Worthington (Stefan Pfeiffer), die misstrauische Ehefrau Pamela des Staatsministers (Karin Fritz) und die resolute Schwester Foster.

Endlich wieder Sommernachtstheater Klaus Hoffmann

Bürgermeister

Die Darsteller und Darstellerinnen überzeugten durch temporeiches Spiel sowie Brillanz bei Monologen, und wortwitzigen Dialogen. Dadurch spielten sie sich in die Herzen der Zuschauer. Immer wieder unterstrich das Publikum mit Szenenapplaus und Gelächter, dass ihnen beste Sommernachts-Unterhaltung geboten wurde.

„Endlich wieder Sommernachtstheater“, schon vor Beginn der Premiere lobte Bürgermeister Klaus Hoffmann beim Empfang das große Engagement und Herzblut, dass das Ensemble und die Regisseure in die Theaterarbeit stecken.

Zudem die vielen guten Geister im Hintergrund, die für einen gelungenen Theaterabend sorgen. Auch die Vorstellung am Samstagabend war bereits im Vorfeld ausverkauft.