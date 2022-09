Zufriedene Gäste und Anbieter beim Streetfood-Festival in Bad Herrenalb

Tausende Besucher haben sich beim Streetfood-Festival 2022 in Bad Herrenalb auf eine kulinarische Weltreise begeben. Das ist ein Ergebnis, das die Erwartungen deutlich übertrifft.

„Wir sind überwältigt von diesem großen Zulauf“, schwärmt der Veranstalter Tom Sanchez, der sich über drei erfolgreiche Veranstaltungstage freut und hoch gerechnet von rund 6.000 Besuchern spricht. „Wir hatten von Freitag bis Sonntag ein Bomben-Wetter, und das lockte viele Gäste, die sich bei uns auf eine kulinarische Weltreise begeben konnten.“

Bei dem dreitägigen Trubel auf dem Rathausplatz und auf dem angrenzenden Klosterareal bieten viele Tische und Bänke genügend Platz für einen Treff mit Freunden oder einen kurzweiligen Plausch unter Fremden.

„Das ist eine tolle Veranstaltung“, schwärmen elf Frauen aus Kaiserslautern, die per Reisebus eine Schwarzwaldtour unternehmen und sich nun auf der Rückfahrt spontan zu einem „Imbiss-Stopp“ entschlossen haben.

Denn es sind bei weitem nicht nur Einheimische, die aus Neugierde zum Schauen, Staunen und Schlemmen in den Kern der Kurstadt schlendern.

„Die rumänischen Fleischröllchen sind super lecker“, schwärmt Oliver Lehmann, der sich als Cevapcici-Fan über dieses Angebot besonders freut. Rundum mustern weitere Besucher neugierig das Angebot an den elf rollenden Ständen, die als Food-Trucks teils kunterbunt gestaltet sind und Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern offerieren.

