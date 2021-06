Blick in die Zukunft

„Es muss eine neue Marke entstehen“: Naturerlebnis-Konzept für Siebentäler Therme in Bad Herrenalb

Eine Oase am Busen der Natur will man in Bad Herrenalb aus der Siebentäler Therme machen. Das hohe jährliche Defizit macht diese seit Jahren zum finanziellen Klotz am Bein der Kurstadt. Das grüne Konzept mit Umbauten und Sanierung soll durch frische Ideen und für mehr als 13 Millionen Euro eine neue Marke aufbauen.