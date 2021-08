Unfallflucht auf Parkplatz in Bad Herrenalb- Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend ein parkendes Auto auf einem Parkplatz in Bad Herrenalb beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, parkte ein 57-Jähriger VW-Besitzer sein Auto am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Ettlinger Straße in Bad Herrenalb. Als er wieder zurück zu seinem Auto kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür. Der Polizeiposten Bad Herrenalb hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.