Vandalen zerstören Wildbienenhotel in Bad Herrenalb

Der Bienenlehrpfad an der Bachhälde in Bad Herrenalb ist zum Ziel von Vandalen geworden. Sie zertrümmerten ein Wildbienenhotel, rissen Wegweiser um und zerstörten einen Zaun.

Von Dietmar Glaser

Auf dem Gelände des Imkervereins brachen die Randalierer eine Hütte auf, holten Bänke und Stühle heraus und hielten ein Gelage ab. Zurück blieben leere Wodkaflaschen und anderer Müll.

Bemerkt wurden die Untaten am Samstag. Helmut Saller, Vorsitzender des Imkervereins, hatte zuletzt am Mittwoch nach dem Bienenlehrpfad und dem Vereinsgelände geschaut. Wer zwischen Mittwoch und Samstag Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese beim Polizeiposten Bad Herrenalb unter der Telefonnummer 07083 976990 zu melden.

Bienenhotel wurde vor zwölf Jahren errichtet

Der Bienenlehrpfad beginnt beim Kreisverkehr am Ortseingang von Bad Herrenalb und führt von dort einen geschotterten Weg nach oben Richtung Rotensol. An mehreren Stationen gibt es Installationen zum Thema Bienen. Das Wildbienenhotel entstand vor etwa 12 Jahren durch Emil König, einem Naturfreund und verdienten Mitglied des Imkervereins. Nach ihm wurde der Platz dahinter benannt. „Emil würde sich im Grab umdrehen, wenn er das sehen müsste“, sagt Richard Pfeifer, Imker aus Bernbach, der an den Tatort geeilt war.

Das Vereinsheim des Imkervereins wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von Einbrechern heimgesucht. Ihr Ziel waren bislang Getränke und Werkzeuge. Zum Schutz des Geländes wird nun an eine Installation von Wildkameras gedacht.