Vor zwei Jahren begannen die Bauarbeiten in Rotensol. Doch Überraschungen im Untergrund, Corona, Materialengpässe und Schwierigkeiten mit dem Fassadenbauer trugen dazu bei, dass der Kindergartenneubau stark in Verzug kam. Bis zur Fertigstellung wird der Bau 4,5 Millionen Euro kosten.

„Jetzt läuft es aber wieder, ich hoffe sehr, dass die Kinder Ende April ihr neues Domizil beziehen können“, so Bauamtsleiter Raimund Schwarz bei einer Besichtigung des Neubaus, der zwischen dem Rotensoler Sportplatz, dem Waldsee und dem Waldrand liegt.

Ende Januar 2020 begannen die Erdbauarbeiten, die sich wegen des nassen Untergrunds aufwändiger als gedacht erwiesen. „Im Sommer konnte dann die Bodenplatte gelegt werden“, erläutert Schwarz. Dann wurde es zäh. „Wegen Corona konnten die Mitarbeiter aus Bulgarien der beauftragten Baufirma zeitweise nicht oder nur in Kleinstgruppen kommen, da ging es nur im Schneckentempo voran.“

Für die Deckenkonstruktion aus Fichtenholz hatte man Mühe, Holz zu bekommen, das Anfang 2021 sehr rar auf dem Markt war. Jetzt steht der Bau, der Innenausbau läuft. Wie sechs Blütenblätter rund um einen Innenhof angeordnet sind die Gruppenräume für zwei Krippengruppen, zwei Kleinkindgruppen und vier Gruppen für Kinder ab drei bis Schuleintritt. Insgesamt können im neuen Kindergarten 144 Kinder der Höhenorte Rotensol und Neusatz betreut werden.

Bis zur Fertigstellung wird der Bau 4,5 Millionen Euro kosten

Die Glasfassade lässt von allen Seiten viel Licht hinein. Aus jedem Raum kann man ins Außengelände gelangen. „Damit sind die Fluchtwege im Ernstfall gesichert“, sagt Schwarz. Wie berichtet, ist der neue Kindergarten eingeschossig. Das Dach wird begrünt und erhält auf zwei Flügeln eine Solaranlage zur Stromversorgung.

Auf rund 1.400 Quadratmetern entstehen 35 Einzelräume, die sich in Gruppenräume, Schlafräume, Essensraum, Kinderküche, „normale“ Küche sowie Sanitär- und Technikräume aufteilen. Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten zur Verlegung der Fußbodenheizung und anschließend der Böden. „Die Bodenbeläge bestehen aus Kautschuk, je nach Funktion des Raumes sind sie in Grau oder in kräftigem Apricot gehalten“, sagt Schwarz. Parallel wird in den Sanitärräumen gearbeitet. Die Sanitärausstattung ist bereits da und kann in Kürze installiert werden. Jeweils zwei Gruppen teilen sich die Sanitärräume.

„Im Innenhof werden wir einen Kräutergarten und ein Hochbeet anlegen“, sagt Nina Keppler, die künftige Leiterin des neuen Kindergartens. Das große Außengelände bietet reichlich Platz zum Spielen und Toben. Hier kommen einige Spielgeräte aus den bisherigen Kindergärten hin, zusätzlich gibt es einen Kletterberg, einen Kletterturm, Sandkasten und einen Wasserspielplatz.

Das Gelände wird mit Rasen eingesät, zudem werden ein Apfel-, ein Kirsch- und ein Nussbaum gepflanzt. „Der Rasen braucht natürlich dann etwas Zeit zum Wachsen, ein Rollrasen käme für die große Fläche aber viel zu teuer“, erklärt Schwarz. Das gesamte Außengelände umfasst etwa 1.400 Quadratmeter.

Ursprünglich waren die Gesamtkosten mit 3,8 Millionen Euro beziffert, teilweiser Mehraufwand bei den Arbeiten sowie Verteuerung des Materials lassen die Kosten auf rund 4,5 Millionen ansteigen.