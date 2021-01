Im ersten Jahr meines Wirkens hatte ich nur eine einzige Trauung und zwei Taufen. Alles andere wurde verschoben. Beerdigungen finden zwar statt, sind aber beeinträchtigt. Die Aussegnung findet oft am Grab statt, weil sich in der Halle wegen der Abstandsregeln zu wenige Trauergäste versammeln können. In der Trauerbegleitung fehlt mir sehr, dass ich niemanden in den Arm nehmen darf. Nicht einmal die Hand darf ich geben. Es kostet mich sehr viel Überwindung, das nicht zu tun. Einen Corona-Toten musste ich noch nicht bestatten. Gott sei Dank!