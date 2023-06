Proben für Komödie

Wie sich die Akteure auf das Sommernachtstheater in Bad Herrenalb vorbereiten

Beim Sommernachtstheater in Bad Herrenalb geht es in diesem Jahr um Turbulenzen in einem Nobelhotel. Derzeit laufen die Proben für die Kriminalkomödie. Was die Besucher erwartet.