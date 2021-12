Auf Stelzen schreitet sie in luftiger Höhe durch die Straßen und ist eine durchaus herausragende Erscheinung, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. Mit den an ihren Beinen angeschnallten Stelzen erreicht Sabine Schäfer eine Größe von knapp drei Metern.

In ein wallend weißes Gewand gehüllt und Feder- sowie Lichterschmuck auf dem Kopf lässt die Fee mit dem fantasievollen Namen „Saa“ die weit ausladenden Flügelpaare mit ihren Armen kreisen. Eine Geste, die Neugierde weckt, denn wer zu ihr spricht, bekommt eine Glückskugel aus Glas für seine Wünsche.

„Um die Welt ein bisschen bunter zu machen und das Zauberhafte in den Alltag zu bringen“, hat Schäfer sich vor 21 Jahren mit der Idee zu außergewöhnlichen Walkacts selbstständig gemacht. Es sei „einer der schönsten Berufe, die es gibt“, mit „wunderschönen Begegnungen“. Und zwar nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen.

„Winterfee“ in Bad Herrenalb: Sabine Schäfer ist gelernte Bürokauffrau

Im Traum hätte sie nicht daran gedacht, dass sie sich mit so etwas einmal ihren Lebensunterhalt verdienen würde, erzählt Schäfer. Im richtigen Leben hat die kreative Künstlerin und Mutter von zwei Kindern zunächst einen „bodenständigen“ Beruf erlernt.

„Ich bin Bürokauffrau und habe meine Ausbildung bei der Stadtverwaltung in Schwäbisch Gmünd gemacht“, erzählt sie. „Danach bin ich als Rucksacktourist auf Weltreise gegangen.“

Geplant war das zunächst als Auszeit vor dem Studienbeginn, doch dann kam alles anders. „Die Welt ist bunt und ich wollte alles sehen.“ Mit Aushilfsjobs verdient sie sich immer wieder Geld, um neue Abenteuer in fernen Ländern zu erleben. „Ich war unter anderem in Argentinien, Indonesien, Malaysia, Thailand und Neuseeland und habe ein Jahr in Australien gelebt“, erzählt die Weltenbummlerin, die auf dem Inselkontinent auf der südlichen Hemisphäre zwar von Heimweh geplagt wird, aber dort gefunden hat, was ihr Leben erfüllt.

Karriere begann mit einem Aushilfsjob als Wassernixe

Mit einem Aushilfsjob als Wassernixe begann ihre Karriere als Straßenkünstlerin und damit die Idee, auch in Deutschland als Performance-Künstlerin zu leben. „Ein Freund aus dem Zirkus hat mir das Stelzenlaufen beigebracht und dann habe ich geübt und geübt, denn auch das Fallen aus luftiger Höhe will gelernt sein, um Verletzungen zu vermeiden.“

Für den Winterzauber in Bad Herrenalb wird die Stelzenfrau am kommenden Sonntag erwartet. Die Performance ist auch bei Schnee- und Eistreiben zugesagt, denn „dann werden Stelzen mit einem breiteren Fuß angeschnallt, um eine bessere Bodenhaftung zu haben“.