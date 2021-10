Schlaglöcher in der Straße

Baggerschaufel fällt von Lkw: Stau auf der A5-Auffahrt bei Ettlingen

Ein Lkw hat am Freitagmorgen in der Autobahnauffahrt der L605 in Ettlingen eine geladene Baggerschaufel verloren und damit Schlaglöcher in der Fahrbahn und einen langen Rückstau verursacht.