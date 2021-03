Bauarbeiten im Ettlinger Horbachsee: an Ostern sollen die Wasserspiele wieder laufen

„Nein“, sagt Dieter Mergl und lacht. Den berühmt-berüchtigten Wels oder auch das „Monster vom Horbachpark“ habe das Bauhofteam nicht gefunden, als es den Horbachsee dieser Tage zum Teil abließ.

Um Pumpen an den Wasserspielen nach dem Winter wieder einzubauen, zu warten und zu reinigen, wurde die Wasserzufuhr für den See unterbrochen, und das Wehr am Ablauf in den Malscher Landgraben geöffnet.

Der Wasserspiegel des sonst bis zu zwei Meter tiefen Sees, der zum einen über die Horbachquelle, zum anderen über die Alb gespeist wird, sank daraufhin so weit ab, dass Spaziergänger im Uferbereich die Steine vom Seegrund sehen konnten.

Fische hätten sich während der Arbeiten in den Teil des Sees zurückgezogen, in dem ihnen die Wassertiefe noch ausreichte, erklärt Ingrid Lotterer von der städtischen Gartenbauabteilung.

Standardarbeiten im Frühjahr und im Herbst

Der Einbau der Pumpen erfolge standardmäßig im Frühjahr, der Ausbau im Herbst. Die Arbeiten habe man zu einem Zeitpunkt vorgenommen, „da noch keine Vögel brüten“. Der schlammig-morastige Boden des Sees sei nicht angetastet worden. In den nächsten Tagen soll sich der See langsam wieder füllen.

Da noch einige Instandsetzungsarbeiten an einem Zulaufkanal erledigt werden müssen, fließen nur 15 Liter pro Sekunde zurück statt der sonst üblichen 50 bis 70 Liter. „Eine Woche wird es wohl dauern bis der alte Zustand erreicht ist“, schätzt Mergl. Insgesamt seien sechs Bauhofmitarbeiter im Einsatz. Um Ostern herum sollen die Wasserspiele wieder laufen.

Horbachsee ist ein b eliebtes Ziel zur Naherholung

Der Horbachsee hat eine Größe von rund 5.600 Quadratmetern. Er wurde zur Landesgartenschau im Jahr 1988 angelegt und ist seit jeher ein Ziel für Naherholungssuchende.

Beliebtes Fotomotiv neben den Wasserspielen ist vor allem die Fliesenkunst von Hans-Peter Reuter. Vor mehr als zehn Jahren wurden seine „blauen Kacheln“ mit Unterstützung der Majolika Karlsruhe saniert und repariert.

„Monster vom Horbachsee“ machte 2017 Schlagzeilen

Externer Inhalt von Youtube

Bundesweit in die Schlagzeilen geriet der Ettlinger Horbachsee im Sommer 2017, als Tierschützer einen Wels als „Mörder“ mehrerer Schwanenküken ausmachten, und eine kollektive Suche nach dem „Monster“ einsetzte. Die blieb am Ende erfolglos. Im August 2020 tauchte dann nochmals ein Video von einem großen Wels im Horbachsee auf – doch erneut blieb das Tier verschwunden.