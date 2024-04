Bechtle eröffnet neues Firmengebäude in Ettlingen

Mit einem „Grand Opening“ hat Bechtle sein neues Firmengebäude in Ettlingen eingeweiht. Ein Tag mit Musik, Vorträgen – und einer Drohnenshow.

Mit einem „Grand Opening“ hat das IT-Systemhaus Bechtle GmbH & Co. KG am Freitag sein neues Firmengebäude in Ettlingen Am Erlengraben 7 offiziell eingeweiht. Umgezogen ist das Unternehmen von Karlsruhe nach Ettlingen bereits im Oktober 2023 und hat sich seitdem etabliert.

Dem Titel „Grand Opening“ hat das Unternehmen am Freitag alle Ehre gemacht. Von 8.30 Uhr bis spät in die Nacht wurde am neuen Standort mit knapp 500 Kunden, Mitarbeitern und Herstellern sowie Vertretern des Gesamtunternehmens wie Bereichsvorstand Oliver Hambrecht und Vorständin für Logistik Antje Leminsky gefeiert.

Dazu gab es verschiedene Vorträge und das Haus wurde für Besichtigungen komplett offen gehalten. Am Abend klang der Tag gemeinsam mit den Mitarbeitern mit Musik und abschließender Drohnenshow aus.

Im neuen Bechtle Systemhaus in Ettlingen sind als „IT-Zukunftshub“ derzeit laut Geschäftsführer Richard Einstmann rund 210 Mitarbeiter in den Sparten IT-Systemhaus, Network & Security Solutions, HanseVision und PLM beschäftigt. Für sie stehen im von Bernd Dollmann von der Kreor Südwest GmbH geplanten Gebäude 4.450 Quadratmeter Fläche (ohne Technik), Meetingräume, Demoräume für Anwendungen, ein Bistro, großzügige Terrassenflächen und ein benachbartes Parkhaus mit Ladestationen für E-Autos und E-Bikes zur Verfügung.

Ettlingen ist der richtige Standort für solch innovative Unternehmen. Johannes Arnold

Oberbürgermeister

Investiert wurden rund 17 Millionen Euro. Bechtle Ettlingen gehört zur weltweit agierenden Bechtle-Gruppe mit über 100 Systemhäusern und Handelsgesellschaften, über 15.000 Mitarbeitern, mehr als 70.000 Kunden und über sechs Milliarden Euro Jahresumsatz.

Bei der Eröffnungsfeier – von Mitarbeiterin Patricia Reichel organisiert und von Johanna Tissot moderiert – betonte Geschäftsführer Andreas Plötze, er sei „stolz darauf, der IT-Partner der Region zu sein und darauf, dass unser Unternehmen eine Verbindung von Innovation und Bodenständigkeit hat“. Nachdem den Gästen ein von der Stadt erstellter Film über Ettlingen gezeigt wurde, sagte Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) in seinem Grußwort: „Ettlingen ist der richtige Standort für solch innovative Unternehmen“ und warb damit, dass Ettlingen „noch weitere Gewerbeflächen parat hat“.

Der OB lobte die unkomplizierten Verhandlungen mit Bechtle, die in der Corona-Krise weitgehend über WhatsApp stattgefunden hätten. Er betonte weiter, dass der Gemeinderat Ettlingen für Bechtle in schwieriger Zeit eine besondere Ausnahme gemacht habe, „weil er das Grundstück verkauft und nicht verpachtet hat.“ Bechtle sei im großen Netzwerk Ettlingens in der Region willkommen.

Geschäftsführer erwarten weitere Expansion

Das Unternehmen, so die Geschäftsführer Plötze und Einstmann, sei weiter am Wachsen, die Zahl der Mitarbeiter aus der Region steige und es seien seit dem Umzug auch schon viele neue Mitarbeiter aus Ettlingen dazu gekommen. Bis zu 350 Mitarbeiter könne der Neubau fassen.

Und es klang an, dass schon ein Erweiterungsbau in Augenschein genommen werde. Aber das sei noch Zukunftsmusik. Von den zahlreichen Besuchern gab es reichlich positive Zustimmung zum Unternehmen Bechtle in Ettlingen.