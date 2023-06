„Wir haben uns einen Traum verwirklicht“, sagt Wolfgang Litfin, der im April zusammen mit seinem Freund Uli Weber in der Ettlinger Seminarstraße 4, wo bis vor Kurzem noch Karin Fronius-Oehler ihr „Hofglück“ betrieb, die Ettlinger Puppen- und Marionettenbühne „Schnurstrax“ eröffnet hat.

Ehrenamtlich, denn der 56-jährige Litfin ist im Hauptberuf Vertriebsleiter eines Küchenherstellers, Weber ist Goldschmiedemeister.

Die kleine Bühne ist aber nicht der Anfang der gemeinsamen Geschichte von Litfin und Weber. Beide kommen aus Ottersdorf bei Rastatt, haben sich schon mit vier Jahren kennengelernt und „mit sieben, acht Jahren haben wir begonnen, auf kleinen Bühnen Puppentheater zu spielen“, sagt Litfin.

Hobbykünstler haben von einem Puppenbauer gelernt

Das ging eine lange Zeit so. Vor etwa 30 Jahren haben sie einen inzwischen verstorbenen Puppenbauer kennengelernt, der ihnen Puppen für die Aufführungen herstellte.

Sie haben von ihm viel gelernt und machen ihre Puppen inzwischen selbst. 30 Puppen und zehn Handpuppen befinden sich derzeit in ihrem Besitz, viele sind während der Corona-Pandemie entstanden.

Die begeisterten Hobbykünstler sind hoch motiviert – und gefragt. Litfin und Weber sind viel unterwegs, Vorstellungen hatten sie in jüngster Zeit vor vielen Zuschauern im Kurhaus Baden-Baden und bei den Spessarter Ebern sowohl für Erwachsene und Kinder, waren auch im Musensaal im Ettlinger Schloss zu sehen.

In Zusammenarbeit mit der Johannesgemeinde Ettlingen ist ein Krippenspiel zu Weihnachten entstanden, das noch immer auf der Gemeinde-Homepage zu sehen ist.

Und in Zusammenarbeit mit dem Ettlinger Eichendorffgymnasium haben sie 2018 einen europäischen Wettbewerb gewonnen.

Dieses Programm bietet das Puppentheater „Schnurstrax“

Und was bieten die beiden? „In unserem Repertoire haben wir Kinder- und Erwachsenenstücke, Stücke mit Marionetten oder Handpuppen. Mit viel Wortwitz, verschiedenen Dialekten und aufwendigen Bühnenbildern zaubern wir schöne Geschichten auf unsere Bühne“, sagt Litfin.

Am liebsten haben sie Märchen- und Kindervorstellungen, und Litfin ist überzeugt, „dass unsere neue Marionettenbühne für Ettlingen ein Zugewinn ist, denn in einer total digitalisierten Welt ist so ein Puppenstück ein Kleinkunsterlebnis für Kinder wie Erwachsene“.

Aktuell spielen sie das Marionettentheater „Der Froschkönig“ für „Kinder von vier bis 94 Jahren“, das nächste Mal am 23. Juli um 14 und 15.30 Uhr im Theaterraum in der Seminarstraße. Den „Froschkönig“ gibt es auch in Kombi mit der „Zauberflöte“. Als Kaspertheater mit Handpuppen steht am Sonntag, 2. Juli, um 14 und 15.30 Uhr „Die geklaute Königskrone“ auf dem Programm.

Die Stücke dauern etwa 50 Minuten, alle Texte werden von Litfin und Weber per Headsets live gesprochen, „nichts kommt vom Band, weil wir auf die jeweilige Stimmung im Saal eingehen wollen“, so Litfin.

Ab 2024 suchen wir eine neue Unterkunft, die mindestens fünf auf fünf Meter Fläche hat. Wolfgang Litfin

Hobbykünstler

Das derzeitige Repertoire ergänzen noch das Stück „Mon Dieu, wir kochen frisch“ für Erwachsene und ein neues Stück: „Hänsel und Gretel“ nach den Gebrüdern Grimm als Kinder- und Erwachsenenstück. Start soll im Herbst zum Ettlinger Marktfest sein. Dafür laufen derzeit die Vorbereitungen.

Der Bühnenbild-Aufbau ist im Gange. „Das alles ist sehr aufwendig, sei es durch Ton- und Lichttechnik, die neue große Bühne und vieles mehr.“ Oft werde monatelang geprobt. Was alles so gut klingt, hat einen Haken.

„Hier in diesen Räumen können wir nur 2023 bleiben, für die Zeit ab 2024 suchen wir eine neue Unterkunft, die mindestens fünf auf fünf Meter Fläche hat, um die Bühne gut stellen zu können“.

Wer einen solchen Raum parat hat, kann sich an Wolfgang Litfin unter E-Mail info@schnurstrax-ettlingen.de oder Telefon 0176 76648259 wenden.

Unter beidem können auch private Vorstellungen gebucht werden. Bei allen Vorstellungen ist der Eintritt frei – eine kleine Spende für Bühnenneubau, Technik und anderes werde aber gerne angenommen.