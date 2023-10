„Eine weiße Hochzeitskutsche, kommt am Morgen vorgefahren“, ist der Text eines Schlagers anno 1952. Zur Not tut es ein weißer Rolls Royce „Silver Shadow“ aus den Siebzigerjahren. Der steht vor dem Kurhaus in Bad Herrenalb mit einem Blumenbukett auf der Haube einseitig Spalier, denn am Tag der Deutschen Einheit findet hier die erste Hochzeitsmesse statt, die die Stadt in Eigenregie veranstaltet. Bei Wolfgang Reichert vom Fahrzeugmuseum Marxzell kann der Rolls für den – sprochwörtlich – „schönsten Tag im Leben“ gemietet werden.

Auf der Hochzeitemesse wird „Ave Maria“ gespielt

„Hallelujah“ von Leonard Cohen und Franz Schuberts „Ave Maria“ singt Miriam Kurrle und begleitet sich am Flügel. Das seien „viel gewünschte Standards“, die sie bei ihren Hochzeitsauftritten spiele.

25 Aussteller zeigen alles rund um die Hochzeit

„Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann“, zitiert Bürgermeister Klaus Hoffmann den Philosophen Sören Kierkegaard. 25 Aussteller zeigten, wie eine Hochzeit noch schöner gestaltet werden kann. „Wir hoffen, dass die Besucher auf der Messe alles bekommen, was sie sich wünschen. Auch bei unserem Standesamt steigen die Nachfragen“, erzählt Hoffmann im Gespräch.

„Unsere Süd- und Nord-Terrasse mit Musikpavillon bieten sich an, oder bei kühlem Wetter der Lesepavillon“, berichtet Tanja Appel vom Standesamt und zeigt auf den mit weißen Sesseln bestuhlten Glasbau. Um die 20 Hochzeiten hätten sie in den zurückliegenden Monaten ausgerichtet.

Trauringe gehören auch dazu

Goldschmiedemeister Frank Gerlach aus Conweiler hat sich auf ausgefallene Trauringe spezialisiert. „Anders als normal“, sagt seine Frau Sandra. Dabei seien beispielsweise drei Goldfarben ineinander gearbeitet oder eine Seite sei glatt, die andere ziere eine zerklüftete Abbruchkante. Die edelmetallische Echtware mache die Ringe schwer.

Besucher lassen sich beraten

Theresa und Patrick aus Rheinstetten wollen im August 2024 heiraten. Nach der Ringberatung sagen sie: „Wir sind klassisch unterwegs und haben uns für Geldbgold entschieden.“ Zwar sei die Location schon fix, trotzdem habe Patrick den Zeitplan fest im Blick. „Wir machen viel selber, ein Freund ist Fotograf und hat eine Drohne“, sagt Theresa.

„Die Chemie muss stimmen“, sagt Fotografenmeisterin Saskia Straten, die ihre Kunden vorher kennenlernen will, um deren Wünsche genau abzuklären. Vom Portrait bis zur Tagesbegleitung biete sie alles an. „Vom Stil her nehme ich natürliche Fotos auf“, dann zeigt sie eine Serie eines Hochzeitspaares im Ruderboot auf dem Eibsee unterhalb der Zugspitze.

Fotograf Björn Pados arbeitet bei seinen „klassischen Reportagen die besonderen Momente der Hochzeitsgesellschaft heraus.“ Als Gimmick jeder Feier kann er einen Photo-Cube (Automat) aufstellen, bei dem sich die Gäste fotografieren und gleich betrachten können.

Weiße Kleider sind gefragt

„A-Linie mit Beinschlitz und viel Glitzer ist sehr gefragt, aber auch minimalistisch-clean, oder der Boho-Stil“, erläutert Kristina Stellmach von „Liebelei“, die eigene Entwürfe für weiße Hochzeitskleider von Größe 34 bis 60 präsentiert, die in Nuancen von Elfenbein, Rosé oder Pfirsich schimmern. Die Models Charlotte und Stella-Dyana, die ein Kleid in Fit-and-Flare, das die Figur betont, können was zum Tragekomfort sagen.

Bräutigamme tragen Fliege

„Beige, Salbeigrün und Rosé als Einknopfreiher, aber auch der petrolfarbene Zweireiher ist bei den Bräutigammen gefragt“, sagt Sabine Steger von Nagel Herrenmode. Als Clou bietet sie eine Fliege in Holz an. Wer es auffällig mag, greift zum Paisley-Sakko. Oder lässt sich den Anzug – oder auch den Cut – gleich maßschneidern bei Stilwolf von Marco Wolf unter Auswahl von 30.000 Stoffmustern. „Als Besonderheit schneidern wir Fußballtrikots als Futter in die Sakkos und bieten Eigenmarkenschuhe ‚Karl Wolf 1891‘ an“, so Angie Wolf.

Floristen- und Gärtnermeister Frieder Schmid verarbeitet „nur regionale und jahreszeitlich passende Blumen, vor allem echte Blumen, denn die duften“ bei seinen Arrangements. So schaffe er Nachhaltigkeit. Jana Rehn macht Braut-Make-up. „Dezent, aber aussagekräftig“ sollte es sein. Wenn ein Wunsch nicht zum Typ passe, sei sie auch Stilberaterin. Uwe Korbus schreibt und hält Hochzeitsreden: „Sechs Wochen vorher führe ich ein langes Gespräch über Hobbys, Haustiere, Leidenschaften. Die Leute mögen es humorvoll.“