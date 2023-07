Es geht um Bewegung. Und zwar nicht einfach darum, sich von A nach B zu bewegen. Spaß machen soll sie. Gleichzeitig muss Bewegung aber auch gefördert werden. Genau diesem Ansatz folgt das Projekt „frühkindliche Bewegungsförderung“.

Finanziell getragen wird es von der Bürgerstiftung Ettlingen. Immerhin flossen nach Auskunft von Manfred Reuter, Vorstandsmitglied der Stiftung, rund 13.000 Euro aus Mitteln der Bürgerstiftung in das Vorhaben. Zusammen mit René Asché vom AWO (Arbeiterwohlfahrt) Ortsverein Ettlingen initiierte Reuter das Projekt.

Es gibt nur Sieger und viele Bienen Maja

Nun, zum vorläufigen Abschluss des Unterfangens, gezielt Bewegung bei Kindern im Altern zwischen drei und sechs Jahren zu fördern, gab es im Hans-Bretz-Stadion eine Kinder-Olympiade. Rund 140 Kinder aus den Ettlinger AWO-Kitas Wiesenzwerge, Regenbogen und Weitblick machten mit – beim Springen, einem Nasse-Schwämme-Staffellauf, einem Fangspiel mit Schwimmnudeln und weiteren Stationen.

Es gibt keine Verlierer, nur Sieger

Und ganz wichtig: Es gab keine Verlierer, nur Sieger, die mit einer Urkunde und einer Biene Maja (Stofftier) belohnt wurden. Die Frage, ob das alles Spaß mache, war ratzfatz beantwortet.

Felix, Julian und Emma hatten die Antwort zwischen zwei kräftigen Schlucken aus ihren Trinkflaschen schnell parat: „Natürlich“, tönte das Trio. „Und wie.“

Damit wäre ja schon eine Vorgabe umgesetzt: Spaß und Freude an Bewegung zu haben. „Darum geht es auch“, betont Reuter. „Aber genauso darum, Bewegung gezielt zu fördern.“

Motorische Fähigkeiten verbessern

Dass Bedarf daran besteht, motorische Fähigkeiten zu verbessern, stellten Elena Wolz und Lisa Lorenz zu Anfang der Übungsstunden schnell fest. Zusammen mit Lucian Henkelmann kamen sie über ein Kindergartenjahr einmal die Woche in die jeweilige Betreuungseinrichtung und boten die „Bewegungsstunden“ an.

„Da hat sich viel verbessert“, so die beiden Frauen einhellig. Beispiel: Rückwärtslaufen. Kein Witz, viele Kinder konnten das gar nicht mehr richtig.

Erstaunlich, mit welchen wenigen Mitteln man Kinder für Bewegung begeistern kann Lukas Bogacki

Leiter der Kita Wiesenzwerge

Überzeugt von den spielerischen Übungsvorgaben und von deren Ergebnisse zeigte sich Lukas Bogacki, Leiter der Kita Wiesenzwerge. „Es ist schon erstaunlich, mit welchen wenigen Mitteln man die Kinder für Bewegung begeistern kann.“

Das soll auch künftig so in der Kita praktiziert werden. „Wichtig ist bei dem Projekt ebenso, die Erzieherinnen und Erzieher mit ins Boot zu holen“, so Reuter. Sie könnten das, was die geschulten Kräfte ein Jahr lang mit den Kindern übten, weiterführen.

„Kinder-Olympiade“ in Ettlingen soll es weiterhin geben

Von einer Eintagsfliege oder von einem bislang einmaligen Sportförderungsprojekt der Bürgerstiftung will er nichts hören. Im Gegenteil: „Es geht weiter.“

So gut wie sicher werde ab dem nächsten Kindergartenjahr der Freie Kindergarten und St. Elisabeth mitmachen. Ohne das Ehrenamt und ohne Geld, darauf sei die Stiftung nun mal angewiesen, ließen sich solche Vorhaben nicht umsetzen, bemerkte der Stiftungsvorsitzende Josef Offele.