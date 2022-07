Bei der Sommerhitparade trifft Marc Laurin aus Ettlingen auf Mitfavoriten

Schlagersänger Marc Laurin geht optimistisch in die nächste Runde bei der aus dem Europa-Park ausgestrahlten Sendung „Immer wieder sonntags“. Dort ist er fast schon ein alter Bekannter, etwa für Moderator Stefan Mross.

Das vierte Gesangs-Battle hat er beim Newcomer-Wettbewerb gegen den poppigen Schlager singenden Davin aus Marburg für sich entschieden.

67 zu 33 Prozent hieß es am Ende nach der Zuschauer-Abstimmung während der Sendung für Laurin. Daran konnte auch Davins Liedtitel „Nummer 1“ nichts ändern. Der Versicherungsmakler aus Ettlingen behielt mit seinem Song „Eine Frage der Zeit“ die Oberhand.

Starker Gegner: Marc Laurin muss gegen Österreicher Luca Stangl antreten

Damit steht also am kommenden Sonntag, 10. Juli, eine weitere Ausscheidung an, und der Gegner um den Einzug in die nächste Runde habe es in sich. „Das wird hart“, so Marc Laurin gegenüber den BNN, der mit bürgerlichem Namen Thomas Faaß heißt.

Mit Luca Stangl aus Österreich habe er es am Sonntag zu tun. „Ein Duell des jüngsten gegen den ältesten Teilnehmer.“ Der Jugendliche aus der Alpenrepublik bringe schon eine gute Fangemeinde mit. „Bei den Älteren könnte er vielleicht einen Bonus haben“, meint der 65-jährige Laurin. Er macht eher volkstümliche Musik, spiele auch Ziehharmonika.

Dass er selbst immer im gleichen Outfit auftritt, sei kein Zufall oder mangelnder Garderobe geschuldet. Er sei von den TV-Machern angehalten, in Sachen Wiedererkennungswert jedes Mal gleich auszusehen.

Seine Erfahrung bei „Immer wieder sonntags“ könnte ein Vorteil sein. Immerhin tritt er dort vor rund 2.000 Zuschauern auf. Zudem schauten am vergangenen Sonntag 1,5 Millionen Menschen dem aus Dobel stammenden Marc Laurin zu.

Bei der Sommerhitparade nehmen insgesamt zwölf Sängerinnen und Sänger teil. Marc Laurin wurde direkt zum Auftakt für einen Auftritt gezogen, seither hat er mehrere Kandidaten rausgeworfen. Bis zum 11. September dauert der Wettbewerb.