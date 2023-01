Die Netze sind gespannt

Beim Aufbau für das Albgau-Tischtennisturnier in Ettlingen ist Maßarbeit gefragt

An 20 Tischen werden am Wochenende in der Ettlinger Albgauhalle die weißen Bälle fliegen. Beim Aufbau für das Sportevent des TTV Grün-Weiß Ettlingen war Maßarbeit gefragt.