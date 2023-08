„In der langen Mittagspause kann dann an Foodtrucks und in der Gastronomie rings ums Schloss geschmaust werden“ hieß es in der Mitteilung der Schlossfestspiele zur Mittagsvorstellung „Opernschmaus – Der Freischütz kulinarisch“ am vergangenen Samstag (5. August).

Die Resonanz von Anbietern auf unsere Anfragen ging gegen Null. Julia Seele

Marketing der Schlossfestspiele

Sitzgelegenheiten gab dafür es viele, aber von Foodtrucks war nichts zu sehen. Mit einer Ausnahme: Neben dem Erbprinz-Stand war vor dem Schloss nur der Wagen von „Le Sorelle“ aus Karlsruhe aufgebaut. „Die Resonanz von Anbietern auf unsere Anfragen ging gegen Null, weil die rund 190 Besucher der Mittagsvorstellung den Betreibern von Foodtrucks einfach zu wenig für den Aufwand waren, um akzeptablen Umsatz zu machen“,erklärte Julia Seele, bei den Festspielen für das Marketing zuständig.

Lokale Gastronomie wurde auf den Opernschmaus nicht angesprochen

Weder das „Casa del Gusto“ noch der „Pot au Feu“ beim Schloss seien auf den Opernschmaus angesprochen worden, sagten sie auf BNN-Nachfrage. Es gab das ganz normale Angebot. Als sich zur langen Pause um 12.45 Uhr die Tore des Schlosses öffneten und die Besucher herausströmten, gingen viele schnurstracks zur umliegenden Gastronomie, es war ja eine Stunde Zeit.

Auch beim Erbprinz-Stand und bei „Le Sorelle“ versammelten sich Besucher. Allerdings, so Sandra Romanno, die mit ihrer Schwester nebenberuflich den Imbissstand betreibt, in verhaltener Menge. Und auch nach der Vorstellung ging bei ihr nicht viel. Romanno hatte auf die Anfrage der Festspiele sofort zugesagt und wurde am Stand von ihrem Vater unterstützt. Sie war extra etwas früher gekommen, „um zu sehen, was es alles gibt“.

„Freischütz“-Cocktail kommt bei den Besuchern gut an

Das taten auch Alina Rhaouate und Jacek Szkwarkowski aus Bad Herrenalb. Sie wussten nichts vom Opernschmaus, sie waren gekommen, weil eine Kollegin im Bürgerchor mitsingt. Jetzt aber nutzen sie das Angebot, „wir wollen etwas trinken“ sagen sie und gehen zum Erbprinz-Stand. Und dort hat Mitarbeiter Maximilian Schlör extra für den Opernschmaus-Tag ein besonderes Angebot, einen sekthaltigen Cocktail namens „Der Freischütz“.

Susann Weigt aus Gaggenau hatte bei den Festspielen schon „Schwanensee“ gesehen und dabei Lust auf den „Freischütz“ bekommen. Die Mittagsvorstellung hatte sie gewählt, weil sie im Dunkeln nicht gern Auto fährt und mittags mit dem ÖPNV anreisen konnte.

Auch sie wusste nichts vom Opernschmaus und obwohl sie eine Loungekarte hatte, bei der es im Schlosshof kleine Leckereien gibt, holte sie sich bei „Le Sorelle“ eine „leckere Panzerotti“, eine kleine gefüllte Teigtasche. Und später beim Erbprinz gab es noch den frisch kreierten „Freischütz“.

Regina und Helmut Hoppe aus Spessart wussten zwar vom Opernschmaus, nur deshalb waren sie mittags gekommen, „sonst wäre es abends gewesen“, so Regina Hoppe. Allerdings dachten sie, der „Schmaus“ sei im Eintrittspreis inkludiert. Nichtsdestotrotz genossen sie ihren Drink. Maximilian Schlör war angesichts der Besucherzahl mit dem Umsatz zufrieden, nachdem die Besucher zur zweiten Spielhälfte wieder im Schloss verschwunden waren.