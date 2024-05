Bergzeitfahren: 90 Radfahrer strampeln bei Sulzbach den Anstieg hoch

Einen Teilnehmerrekord hat das Bergzeitfahren in Malsch-Sulzbach aufgestellt. Bei der zwölften Auflage mussten die Sportler am steilen Hang alles geben.

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen sitzt Simon Schaller auf dem Festplatz in Malsch-Sulzbach. Verletzungsbedingt kann er nicht selbst mitfahren, dafür aber in Ruhe das gute Wetter genießen. Für seine sechs Teamkollegen vom MTB Club Karlsruhe geht es weit weniger entspannt zu. Diese nehmen am zwölften Sulzbacher Bergzeitfahren teil und kommen auf der Strecke mächtig ins Schwitzen.

Organisiert wird das Rennen, das traditionell an Christi Himmelfahrt stattfindet, vom Radsportverein RC Sulzbach 09. Zudem sorgt der Musikverein Sulzbach für das leibliche Wohl der Zuschauer und Teilnehmer. Mit 91 Anmeldungen kann in diesem Jahr ein neuer Rekord verzeichnet werden. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Wolfgang Kuhn vom Organisationsteam.

Von hohen Ansprüchen bis hin zum Genuss ohne sportlichen Biss

„Manche wollen richtige Top-Leistungen zeigen, andere haben einfach Bock bisschen zu fahren“, sagt Kuhn. So ist ein breites Leistungsspektrum vertreten. Und auch alterstechnisch sind die Sportler bunt gemischt. „Von zwölf bis 70-Jährigen ist alles dabei“, sagt Kuhn, der sich zudem darüber freut, dass auch immer mehr Leute eine etwas längere Anreise auf sich nehmen.

An den steilen Stellen nicht alle Körner lassen. Florian Brenk

Teilnehmer aus Malsch

Für Florian Brenk gilt das nicht. Der Malscher nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal teil. Normalerweise ist Triathlon seine Paradedisziplin. Besonders im Winter fährt er aber auch oft Mountainbike. Eine Strategie für das Rennen hat er sich auch schon zurechtgelegt: „An den steilen Stellen nicht alle Körner lassen, damit man für das letzte Stück auch noch Kraft hat.“

Kurze Zeit später steht er auf der Startrampe. Von hier aus startet alle 30 Sekunden ein Radfahrer auf die etwa fünf Kilometer lange Strecke. Nach 50 Metern Asphalt folgt dann die erste Kurve, weitere 100 Meter später geht es steil den Berg hinauf. In den Anstiegen liegt auch die größte Herausforderung der Strecke. Knapp 250 Höhenmeter müssen insgesamt auf dem Weg hoch zum Sulzberg bewältigt werden.

Dafür hat Uwe Gläser knapp 21 Minuten gebraucht. „Ich bin zufrieden“, sagt er. 14 bis 16 Stunden in der Woche sitzt der Radsportfan auf dem Mountainbike zum Trainieren. „Es macht einfach Spaß, alleine in der Natur die Freiheit zu genießen“, sagt er über das Besondere am Mountainbikefahren.

Manche trainieren fürs Sulzbacher Bergzeitfahren sechsmal in der Woche

Auch Karol Olszowiec ist mit seinem Rennen zufrieden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo er das erste Mal am Bergzeitfahren teilgenommen hat, konnte er sich knapp verbessern. Dafür trainiert der Oberkircher sechsmal in der Woche.

Die Wertung des Rennens erfolgt in fünf Altersklassen. Zudem gibt es mit der „E-Bike-Fun-Klasse“ eine eigene Wertung für Pedelec-Fahrer. Außerdem können bei einem verkürzten Bergsprint direkt am Festplatz auch die kleinen Rennfahrer zeigen, was in ihnen steckt. Den großen Berg konnte Andreas Schwarzer mit einer Zeit von 13:57 Minuten am schnellsten erklimmen. Beste Frau war Vanessa Schmidt. Sie benötigte für die Strecke 16:29 Minuten.