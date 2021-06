Angst einflößen und zu Geldzahlungen bewegen wollen ausgebuffte Telefonbetrüger mit dreisten Lügen. „Die haben mich so unter Druck gesetzt, das kann man sich nicht vorstellen“, erzählt Betrugsopfer Rüter Frey (80). Den Tag wird der Ettlinger so schnell nicht vergessen.

Kriminelle am Telefon

Betrugsmaschen leben davon, dass die Opfer am Ende nichtsahnend in die Falle tappen. Insbesondere Senioren befinden sich mehr denn je im Visier Krimineller – und diese lernen dazu. „Man liest zuweilen von Betrugsfällen wie dem Enkeltrick. Man denkt sich dabei immer, dass einem so etwas nicht passieren kann.“

So dachte auch der 80-jährige Ettlinger Rüter Frey. Bis zu jenem Tag, an dem er eine nervliche Zerreißprobe zu überstehen hatte.

Die Drucksituation, der er ausgesetzt war, steckt dem Senior in den Knochen, doch damit andere potenzielle Opfer gewarnt sind, erzählt er den BNN seine Geschichte.