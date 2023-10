Betrunkener Rollerfahrer verursacht Unfall in Ettlingen und flüchtet

Ein 63 Jahre alter Mann hat am Montagabend einen Unfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflohen. Zeugen erkannten den Mann später jedoch wieder.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Mann gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Rheinstraße auf seinen Motorroller.

Beim Wenden verlor er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten Wagen.

Zeugen helfen dem betrunkenen Unfallverursacher beim Aufstehen

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten herbei und halfen dem 63-Jährigen aufzustehen. Nach einem kurzen Gespräch mit den Helfern entfernte sich der Unfallverursacher unvermittelt noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizeibeamten zu Fuß von der Unfallstelle.

Kurze Zeit später wurde er jedoch von Zeugen wiedererkannt und von den Beamten schließlich vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 63-Jährigen einen Wert von ungefähr 1,8 Promille.

Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.