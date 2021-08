Das Marktfest lockt normalerweise Tausende Menschen in die Ettlinger Altstadt. Wegen der Corona-Pandemie findet es in diesem Jahr in anderer Form statt: Vereinsbiergärten sollen als Mini-Marktfest Besucher anlocken. Wie funktioniert das Konzept unter Corona-Bedingungen?

Das letzte Augustwochenende 2021 wird anders als das die Marktfest-Jahre zuvor. Denn die Ettlinger Altstadt verwandelt sich nicht wie sonst in eine große Flanier- und Partymeile mit Live-Musik auf diversen Bühnen bis spät in die Nacht. Statt Marktfest heißt das, was sich zwischen Stadtgarten und Neuem Markt abspielen soll etwas sperrig: Ettlinger Vereinsbiergärten.

Drei an der Zahl gibt es, die Besucherzahl dort ist auf jeweils 300 limitiert und es gilt „3G“. Wer sich bewirten lassen will, muss also von Corona genesen, geimpft oder getestet sein. Andernfalls ist kein Zutritt möglich.

Die Stadt Ettlingen hat sich – wie berichtet – schon im Frühsommer nach dem Lockdown dazu entschieden, das beliebte Marktfest nicht ein weiteres Mal komplett ausfallen zu lassen. Bis 2019 zog es immer 40.000 bis 60.000 Menschen auf die Straßen und Plätze der Altstadt, die das Angebot von Gastronomie und Vereinen sowie das Musikprogramm schätzten. Dann kam die Pandemie und das Zentrum blieb Ende August 2020 verwaist.