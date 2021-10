In den letzten Wochen durfte ich schon ein paar Termine als Bierkönigin wahrnehmen. Zum Beispiel bei Oktoberfesten, Brauereiveranstaltungen und Eröffnungen von Messen. Das ist neu und aufregend und macht unglaublich viel Spaß! Ein Highlight war der Swabian-American-Biergarten bei der U.S. Army in Böblingen. Oder genauso mein erster Fassanstich – und zwar auf der Herbstmesse in Heilbronn.

In dieser Woche besuchen wir Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Landtag. Im November haben wir, also meine Prinzessin Nina und ich, ein Hoheiten-Online-Tasting geplant, dessen Erlös an einen guten Zweck geht. Ich bin froh darüber, dass Veranstaltungen wieder stattfinden können, und ich freue mich auf eine ereignisreiche Amtszeit mit tollen Erlebnissen, Eindrücken und vielen neuen Kontakten.