Ulrich Krawutschke

Ettlingen (krk). „Eigentlich hatten wir 500 Tests geplant, geworden sind es rund 1.000“ zieht Moritz Becht, der mit seinem Bruder Manuel seit 17. Dezember bei der Franz-Kühn-Halle Bruchhausen ein Covid-19-Schnelltestzentrum als Drive-in betrieben hat, eine sehr zufriedenstellende Bilanz. Am gestrigen Mittwoch war vorerst letzter Testtag. „Es ist gut, dass Schluss ist, wir und das Team sind vor allem vor Weihnachten an unsere Kapazitätsgrenzen geraten“. Das Team bestand neben den Becht-Brüdern aus erfahrenem medizinischem Fachpersonal – Krankenschwestern und Pflegekräfte – die die Bechts bei ihrer normalen beruflichen Tätigkeit, Manuel ist noch im Studium, kennengelernt haben. Die bisher in Schöllbronn ansässige BechTec GmbH ist auf die Versorgung von Ärzten und Alten- und Pflegeheimen mit Urologiebedarf und Medizintechnik spezialisiert. Unter anderem bieten sie dort auch Covid-19-Antigen-Schnelltests an, und daraus ist die Idee zum Testzentrum in Bruchhausen entstanden. Eine stressige Idee, wie Moritz bekennt, denn das Unternehmen ist gerade mitten im Umzug von Schöllbronn ins IG Ettlingen-West. Aber auch eine Idee, die eingeschlagen hat, denn das Angebot hat sich schnell herumgesprochen. Großer Vorteil: Eine Anmeldung war nicht nötig, allerdings mussten bei starkem Andrang auch Wartezeiten in Kauf genommen werden. „Die Leute sind überwiegend aus der Großregion gekommen, aber eine Frau beispielsweise hat aus Stuttgart telefonisch nachgefragt, ob auch andere als Ettlinger kommen dürfen, und ist dann extra hierher gefahren. Solche Anfragen haben wir viele per Mail oder Telefon bekommen, sogar ein Auto mit HH-Kennzeichen, also Hamburg, war da. Ich vermute im Zusammenhang mit einem Verwandtenbesuch“ schildert Moritz die Situation. Beim Alter war laut Becht alles dabei, vom Kleinkind mit einem Jahr bis zu über 80-Jährigen. „Wir haben Eltern geraten, bei unter Fünfjährigen auf den Test zu verzichten“, sagt Becht. Wenn diese darauf bestanden, dann wurde es probiert, „wobei unsere Krankenschwestern sehr behutsam vorgegangen sind und den Test abgebrochen haben, wenn das Wattestäbchen für die kleinen Nasen zu groß war“. Und die Gesundheitsbilanz? „Fünf Prozent der Getesteten, also 50 Personen, waren positiv“ sagt Moritz Becht. Von vielen Menschen hätten sie eine sehr positive Resonanz in Dankesbriefen und Mails bekommen, manche hätten fürs Team auch Trinkgelder gegeben. Apropos Geld: Ein vorläufiger Kassensturz hat nach Abzug der Personal- und Sachkosten einen Überschuss ergeben. Daraus soll, wenn es dabei bleibt, ein vierstelliger Betrag, 2.000 bis 3.000 Euro, für zwei soziale Einrichtungen, ein Kinderhospiz und ein Frauenhaus, gespendet werden. „Einige Helfer haben sogar aufs Honorar verzichtet“, freut sich Moritz. Noch etwas: Die Bechts haben viele Anfragen, ob sie weiter machen. „Wir sind zwar bereit, aber es gibt noch Klärungsbedarf und unser Tagesgeschäft darf nicht leiden“ sagt Becht.