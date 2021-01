Vor fast 70 Jahren

Bildstock erinnert an tödliche Schlittenfahrt an der Alten Steige in Ettlingen

Auch fast 70 Jahre nach der tödlichen Schlittenfahrt an der Alten Steige in Ettlingen leiden die Geschwister noch daran. Ein Bildstock erinnert an die Geschichte. Was geschah damals? Und wer kümmert sich um die Pflege des Kleindenkmals?