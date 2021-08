1.800 Blutkonserven werden täglich für Patienten in Baden-Württemberg benötigt - Tendenz steigend. Deshalb wirbt das Deutsche Rote Kreuz kräftig um Spender. Zum jüngsten Spendentermin in Ettlingen-Bruchhausen kamen 160 Menschen.

Bedarf an Konserven ist gestiegen

In der Franz-Kühn-Halle in Ettlingen-Bruchhausen sind am Donnerstagnachmittag alle Liegen belegt. Die Turnhalle gleicht einer Krankenstation, doch diejenigen, die heute hierher gekommen sind, sind bei bester Gesundheit. Sie wollen denjenigen, denen es schlechter geht, helfen – und zwar mit ihrem Blut.

160 Menschen haben sich für die Spendenaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) angemeldet. Die Verantwortlichen freuen sich über die gute Resonanz. Vor allem die Erstspender, von denen heute auch einige da sind, sind ihnen wichtig – denn wer einmal dabei war, bleibt in der Regel auch am Ball und kommt immer wieder.

Daniel Rieger ist einer der Erstspender. Einen halben Liter nehmen ihm die medizinischen Fachkräfte in der großen Turnhalle in Bruchhausen ab.