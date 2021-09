Ermittlungen dauern an

BNN-Informationen bestätigt: Unsachgemäßer Aufguss führte zu Saunabrand im Erbprinz in Ettlingen

Der Brand in einer Sauna im Erbprinz in Ettlingen ist wohl durch das Aufgießen einer bislang unbekannten Flüssigkeit auf den Saunaofen ausgelöst worden. Das teilte die Polizei Karlsruhe am Dienstag mit.