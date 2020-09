In einer Scheune in Ettlingen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr informierte die Polizei in einer Eilmeldung über einen Brand einer Scheune in der Schöllbronner Straße in Ettlingen. Bislang ist nichts über verletzte Personen bekannt.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.