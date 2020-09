Brand einer Scheune in Ettlingen: Anwohner sollen Fenster schließen

In einer Scheune in Ettlingen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr informierte die Polizei in einer Eilmeldung über einen Brand einer Scheune in der Schöllbronner Straße in Ettlingen. Bislang ist nichts über verletzte Personen bekannt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Laut der ersten Einschätzung einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe brennt die Scheune bereits seit rund zwei Stunden, damit dauert der Löschvorgang schon ungewöhnlich lange - sofern es sich nur um eine kleine Scheune handelt. Dichte Rauchschwaden schwärzten am Morgen ein angrenzendes Wohnhaus und zogen in Richtung Innenstadt. Die Anwohner wurden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen.

Weitere Informationen folgen. (Letzte Aktualisierung: 3.9.2020, 8:06 Uhr)