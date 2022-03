Scheune auf Reiterhof Seehof in Ettlingen brennt

Am Freitagmorgen erhielt die Polizei gegen 8.15 Uhr die Meldung, dass auf dem Reiterhof Seehof in Ettlingen eine Scheune brennt.

Laut ersten Informationen der Polizei sind keine Tiere in Gefahr. In der Scheune waren Rinder untergebracht, diese konnten jedoch alle aus dem Gebäude gebracht werden. In der Scheune waren insgesamt 400 Heuballen gelagert, die sich in entzündet haben.

Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht den Brand aktuell. Die Löscharbeiten gestalten sich umfangreich und werden voraussichtlich bis 12 Uhr andauern.

Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Weitere Informationen folgen. Aktueller Stand: 4.03.2022, 10:.36 Uhr